テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が28日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。お笑い芸人・小籔千豊（52）との“神ツッコミ”について語った。

昨年末、音楽プロデューサー秋元康氏の家で行われた忘年会に、小籔やディレクターらと参加。そこでアイドルグループAKB48の話になると、飲酒して酔っ払ったディレクターが暴走し始めた。AKBと長く仕事していたこともあり、昨年の20周年ライブに感動。AKBの生みの親である秋元氏に対し「今のAKBって凄いですよ」「この子はセンターでいけます」と長々と熱弁したという。

すると、それまで静かに食べていた小籔が「ジョージ・ルーカスに、スター・ウォーズのファンが“スター・ウォーズのよさを分かってへん。こうあるべきや”って言ってるのと同じ」と一言。

佐久間氏は「ドーンってウケて。そのディレクターも正気に戻った。俺感動しちゃって。一言で、こんなうまい例えなくない？」と振り返り、秋元氏も「小籔、ありがとう」と感謝していたと明かした。