10歳を迎えた犬の姿に大反響「お伽話の王様かバイキング王みたい…」飼い主さんのカットの腕前に「愛されてきた10年が詰まってる」
「0歳→10歳
長いようで短かった。」
【アフター写真】10歳の犬さん、ティアラを付けて誕生日を祝福！
こんな言葉とともに、子犬の時と現在の姿を並べて投稿された犬さんはトイプードルの「ちろる」ちゃん。今年で10歳を迎えたのですが、別犬のような変貌を遂げているのが一目でわかります。
Instagramでは48万人を超えるフォロワーがいる人気者のちろるちゃんですが、誰もが目を疑う劇的なビフォー・アフターには驚きの声が多く届きました。
「長いようで一瞬。愛されてきた10年が全部詰まってる。」
「なんだかフィンランドとかのお伽話の王様かバイキング王みたい」
「左見て可愛い〜ってなってたら右でもっこりして声が出ました……」
「途中からどうしてそうなったのでしょうか、、？」
0歳の頃の可愛らしい子犬の姿から一転、10年たつと貫禄たっぷりの姿に大変身したちろるちゃん。その姿はさながら映画にでも出てきそうなくらいのオーラをまとい、その雰囲気に圧倒されそうにもなります。しかし、顔の各パーツをよく見てみると0歳当時の面影が残っているようにも見え、あどけなさすら感じることができるのではないでしょうか。
ちなみに、ちろるちゃんのカットは飼い主さんがご自身でされており、もう一匹のトイプードル「しえる」ちゃんも同じようなカットだそうです。2匹の犬さんたちがこのような姿になるまでに、どんなストーリーがあったのか。飼い主である「ごつもりプードル」（@__mohu_c）さんに詳しくお話を伺いました。
ーー約6年前からこのスタイルだそうですが、そのきっかけは？
「『自分の手でちろるの個性を引き出せるカットをしたい』と考えたことがきっかけです。ちろるを迎えたのを機にトリマーの専門学校に通い、トリミング技術を習得しました。ワンちゃんによって異なる体の大きさや顔の雰囲気に合わせ、それぞれに似合うカットを決めるようにしています」
ーーカットのこだわりポイントは？
「丸になるように意識しています」
ーー10年たって、ちろるちゃんが変わったなと思うところは？
「以前より少し人見知りになったなと感じております。人が好きなのは変わりないのですが、喜び方が静かになりました。そして塩対応です。変わっていないのはマイペースなところです」
ーーお散歩などで、ちろるちゃんを見た人からはどんな反応が？
「犬種は必ず聞かれます。そして太ってると思われています。笑」
ーー投稿されたのは、10歳の誕生日の写真？
「誕生日に撮ったティアラを着用してるちろるで、1番好きな写真かもしれないです。表情といいつぶらな目を精一杯開けている顔がなんとも言えないです。10年歩んできた顔をしてるのがたまりません」
ーー10年間で、最も印象に残っているエピソードは？
「エピソードとして印象に残るようなことは思い出せないのですが、毎日自分の帰る時間には玄関に来て待っていてくれる姿が印象深いです」
トイプードルらしからぬちろるちゃんの風貌は、飼い主さんが個性を生かすために試行錯誤を重ねた結果です。見た人に絶大なインパクトを残す飼い主さんの腕前は素晴らしいですね。
飼い主さんは、「いつも見ていただき感謝しかありません」と話してくれました。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）