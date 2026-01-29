＜在宅ワークは裏切り？！＞元上司に相談⇒夫が突然「お前、不倫してるだろ！」…は？【第2話まんが】
私はツバキ。夫ダイスケとは授かり婚でした。長女のシュリ（1歳）を出産し、その後すぐに次女のリセ（0歳）も授かりました。可愛い子どもたちと過ごす毎日はとても幸せです。しかし専業主婦の私は、毎月ギリギリの家計に不安が募ります。焦った私は元上司のサイトウさんに連絡すると、在宅の仕事を紹介できそうだという返事をもらうことができました。私は週末、ダイスケに子どもたちをお願いしてサイトウさんの話を聞きに行くことにしたのです。
「元上司に会う」なんて言ったら、ダイスケが不機嫌になりそうです。私は「日払いの仕事へ行く」と言って家を出ました。サイトウさんと話をするのは、国道沿いのファミレスでした。以前勤めていた会社の近くです。
サイトウさんが提示してくれた在宅仕事の話は、まさに私の理想どおりでした。手の空いた時間や子どもたちが寝た後の時間を使って、少しずつこなしていけそうです。ダイスケには仕事のことをどう切り出そうかと考えていると……。
ダイスケに「日払いの仕事に行ってくる」と嘘をつき、私は元上司のサイトウさんと会いました。
するとサイトウさんの勤め先で、ちょうど業務委託できる人員を探しているところだと言われました。
仕事の条件を聞けば聞くほど、私にとっては理想的に思えます。
私が前のめりで「やります！」と伝えると、サイトウさんは話を進めると言ってくれました。
しかしその数日後……。帰宅したダイスケはいきなり「不倫してるだろ」と言ってきたのです。
突然のダイスケの言葉に、私は驚いて言葉を失ってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
