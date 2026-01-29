山崎賢人

　俳優の山崎賢人とグローバルボーイズグループNCTの人気メンバーTEN（テン）の2ショットが、1月29日（木）に、NCTの公式Instagramで公開。ファンから喜びの声が集まった。

■約2年ぶりの2ショット

　2024年3月にフランスのパリで開催された、ファッションブランド「サンローラン」のイベントで交流を深めた山崎とテンが、同ブランドの2026‐27年秋冬メンズコレクションのショーで再会を果たした。

　パリの新現代美術館“ブルス・ドゥ・コメルス”で開催された同ブランドのショーに登場した2人。山崎はテラコッタのシャツにブラウンのネクタイとパンツを合わせ、オレンジのジャケットでアクセントを加えたコーディネートで参加し、一方のテンは、ブラウンのシャツに黒のネクタイを締め、くすんだ紫のロングコートでまとめたルックを披露した。

　写真には山崎とテンがカメラ目線を決めている様子が収められており、SNSには「テンさんと山崎賢人お知り合いなの最高すぎるな」「日韓の推しでえぐい」「眼福です」などファンからのコメントが届いている。

