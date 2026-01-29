¥³¡¼¥È¤Î²¼¤ÏàÁ´¿ÈÆ©¤±Æ©¤±á¥ª¥¹¥«¡¼¸õÊä½÷Í¥¥Æ¥ä¥Ê¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼àÄ¶ÂçÃÀá¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤Ë¡ÖÂ©¤ò¤Î¤àÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¥Æ¥£¥¢¥é¤Îµ±¤¤Ë¤âÎô¤é¤Ê¤¤¥Æ¥ä¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2026Ç¯½Õ²Æ¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ËÍè¾ì¤·¤¿ÊÆ²Î¼ê¤ÎÂçÃÀ°áÁõ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥¤¥¢¥Ê¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢¡£¥Æ¥ä¥Ê¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬¥Ñ¥ê¤Î¥×¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥¥ã¥Ñ¥ì¥ê¡Ù¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥·¥ç¡¼¤ËÅþÃå¡£ ¥Æ¥ä¥Ê¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¤¥ì¡¼¥¹À½¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¡¢Æ±ÁÇºà¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥ë¡õ¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥óÉÕ¤¥Ø¥Ã¥É¥¯¥é¥¦¥ó¡¢¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤Î·ë¤ÓÌÜÉÕ¤¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥Ö¥í¡¼¥Á¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¤È¡¢²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Æ¥ä¥Ê¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼(35)¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥¥ã¥Ñ¥ì¥ê¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¤ËÍè¾ì¤·¤¿¥Æ¥ä¥Ê¤Î¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥È¤Î²¼¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢Á´¿ÈàÆ©¤±Æ©¤±á¤ÎÂçÃÀ²á¤®¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥¢¥é¤ä¥É¥ì¥¹°Ê¾å¤ËÈà½÷¼«¿È¤¬àµ±¤á¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂ©¤ò¤Î¤àÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Æ¥ä¥Ê¤Ï¡¢15ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¡£2008Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGoogle Me¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï±Ç²è¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡×(2025Ç¯)¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£