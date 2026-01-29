シニアプロの技に思わず「すごっ」 男女混合試合で得た刺激と学び 3試合を終えて実感する“躍動感”「楽しい！」【ありなみんの豪州プレーイン・レポート】
日本のプロテスト合格を目指し、宍戸ヒルズCC（茨城県）で研修生をしている“ありなみん”こと、23歳の林亜莉奈（はやし・ありな）。2023年からマイナビネクストヒロインゴルフツアーで戦い、25年には年間2勝を挙げ、自身初の年間女王に輝いた。今年は、オーストラリアツアー（WPGA）のツアーエグゼンプションランキング（QT）44位で出場資格を得て、海外でも戦う。異国の地で何を感じているのか――。新たな挑戦の現場を追う。（取材/構成・高木彩音）
【現地写真】ホームステイ先のステキな方たちと記念の一枚
◇みなさん、こんにちは！ 林亜莉奈です！ “ありなみん”とは、友人たちから呼ばれているあだ名です。みなさん覚えてくださったらうれしいです！ 前回は、WPGAに挑戦することになったキッカケや、それまでにあった出来事などをお話しました。今回は、第1戦から第3戦までのこと、4戦目に向けての意気込みをお話ししたいと思います。■いざ、出発！ トランジット11時間の長旅… 私は、1月4日に出国して初戦の会場がある、パースに向かいました。普通なら乗り継ぎなしで、たぶん10時間かからないくらいだと思うのですが、私はベトナム経由で行ったので、トランジットが11時間…。その時間は食事したり、仮眠を取ったりしていました。ストレッチ器具とテニスボールをリュックに入れて持って行っていたので、椅子に座りながら背中や腰の張りを取るようなことをしていました。でも、最後のほうは、ほぼ寝ていました。到着までに丸1日かかり、次の日の朝8時に到着しました。着いてからはレンタカーを借りて、空港からホテルやゴルフ場も近かったので、その日は練習してから買い出しにいきました。
■生き生きしている！ 初めての男女混合試合でシニアプロから得た刺激もオーストラリアに来てから、あっという間に3試合が終了しました。1試合目は、ウィーベックス・プレイヤーズシリーズといって、男女混合の試合でした。結果は、4日間でトータル4アンダーの27位タイです。このシリーズはすべて男女混合で行われます。男子と女子でティイングエリアの位置は異なりますが、順位は混合。シーズン中にこのシリーズの試合は4試合あります。正直、最初に男女混合だと知った時は、レベルやスコアの差がすごそうだなって思いました。でも同時に、男子と一緒に回れる機会ってなかなかないし、海外の選手がどんなゴルフをするのか間近で見られるのが楽しみだなって。不安よりも、ワクワクの方が大きかったです。実際にプレーしてみると、ティが違うので攻め方が全然違います。一緒に回った選手のタイプもあると思いますけど、パー4でショートカットしてワンオンを狙ったりするゴルフで、派手にガンガン攻めるスタイルでした。私もどちらかというとガツガツ行くタイプなので、参考になりましたし、トラブルからリカバリーでパーを取ってくるところなど、「すごいな…」って思いながら見ていました。あと、一緒に回った海外の選手は、1打のミスにすごく感情を出す人が多いんですけど、切り替えが本当に早いんです。さっきまでめちゃくちゃ怒っていたのに、次のホールではニコニコして他の選手と話していたりして。そのあとも崩れずに、バーディを取り返したりするのを見て、すごいなって思いました。全員がそうではないですけど、全体的にゴルフを楽しんでいる感じがあって。みんな生き生きして見えたんです。このツアーを知ったキッカケとなった（同ツアーに参戦していた）池羽陽向ちゃんが楽しそうにオーストラリアの話をしていたのと重なる部分が多くて、実際に自分も来てみて、とても楽しいなって思いました！初戦で印象に残ったのは、3日目に一緒に回ったシニアプロの高度な技術力です。「こんなスピンコントロールできるの？」と、テレビやSNSで見るようなスーパーショットを目の前で見ることができたり、難しい傾斜から予想もしない“寄せ”をされた時は、思わず独り言で「すご…」って言っていました。日本語は通じないですけど（笑）。アプローチで何を考えているのか聞けたらよかったなって…。英語が話せなくても、声をかけるべきだったのかもしれないですけど、勇気が出なくて。この3週間で一番「英語を話したい」と思った瞬間でした。
■2戦目は2回のカットを通過し、強風のなか4日間を戦い抜いた2戦目の「ヴィック・オープン」は、男女別の試合でした。パースからメルボルンに移動して、空港から車で1時間40分くらいのところだったので、移動はあっという間。競技は、2日目と3日目にカットがありました。私は4日間プレーできましたが（結果は28位タイ）、強風などへの対応がしきれず、1日もいいスコアが出せなくて、「もう少し行けたんじゃないか」っていう思いはありました。この大会には（日本女子ツアー通算29勝の）申ジエ（韓国）さんも出場していて、2日目を終えたときに私が24位で、ジエさんが17位。3日目に頑張れば最終日に“一緒に回れるかも…”って思っていたんですけど、どんどん離されてしまい、かなえることはできませんでした。それでも、同じ舞台で戦えたのはうれしかったです。
■予選落ちで悔いも手応えを得る2日間に3戦目は男女混合シリーズで、南東部にあるビクトリアで行われました。移動は車で2時間ほどです。初日に「70」、2日目に「74」とスコアを叩いてしまい、予選通過を果たすことができませんでした。スコアだけ見ると「どうしてこんなに打ってるの？」って感じですが、私の中でそこまで悪い感覚はありませんでした。ショット自体は悪くなくて、マネジメントや対応力、経験値の部分で負けたかなって思いました。コーチの石井忍さんに動画を送ってスイングチェックをしてもらっているのですが、「いい方向に向かっている」って言ってもらえているので、次の試合でも頑張りたいです。結果は悔しいですが、ゴルフ自体は楽しくできましたし、手ごたえを得る2日間だったと思っています。この試合では、ホームステイ先の女性の方が、キャディをしてくださりました。すごく明るい方で、前向きにラウンドができました。食事や生活のサポートもしてくださり、本当に感謝しています。
■一時帰国前ラストは酷暑の舞台 約1カ月間の成果発揮へさて、29日からニューサウスウェールズ州で4戦目が始まります。移動は車で5〜6時間！ 車移動では、一番長距離でしたが、私は日本でも千葉から大阪まで車で長時間運転をしているので、大丈夫でした！ ただ、気温が45度近くあり、すごく暑いです…。練習ラウンドは涼しい時間帯の早朝に行いました。熱中症に気を付けて頑張ります！今回も男女混合の試合です。前回は「優勝を目指す」と言っていたと思いますが、今回の目標は、まず4日間をアンダーでプレーすること。その中で、毎日少しずつスコアを良くして、右肩上がりでアンダーを重ねることが目標です。男女混合の中でも戦える順位に入れたらうれしいですけど、まずは自分が納得できるゴルフをしたい。イージーミスやマネジメントミスをなくして、この3週間のまとめとして、しっかりスコアを組み立てていきたいです。この試合のあとは、日本の沖縄で行われる「マイナビ チャレンジマッチ THE Heroines」に出るために一度帰国します。みなさん、引き続き応援よろしくお願いします！
