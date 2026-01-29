茂木健一郎氏『水ダウ』高飛び込み企画バッサリ「情報量1ビット」「何か意味あるのでしょうか？」
脳科学者の茂木健一郎氏が、29日までに自身のXを更新。TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）で、2週にわたって行われた、きしたかの高野による「10メートル高飛び込みリベンジ」について私見をつづった。
【画像】茂木健一郎氏『水ダウ』高飛び込み企画バッサリ
茂木氏は、同企画について伝える記事を引用し「情報量1ビットですね。。日本のお笑い、いつまでもこういうことやっていて、そこに何か意味あるのでしょうか？世界は激動する中、日本人のチャレンジを支えるメタ認知を提供するコメディとは、かけ離れています」とバッサリ。
さらに、その自身の投稿を引用し「日本のお笑いは、それが好きな人のエコーチェンバーの中で、これは凄いとか、ここが新しいとか、さすがの芸だとか言い合っている。変化の波が荒れる外洋から隔離された「サンゴ礁」の独自に発達したガラパゴスな生態系の中で、お互いにほめあい、身内話で盛り上がる。公共の電波を使って」と厳しい指摘をしている。
