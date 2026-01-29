三田寛子、“還暦パーティー”でアクシデント「私って本当にドジ」 ハプニング写真に反響「そんな寛子ちゃんが可愛い」「それも思い出になりますね」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が28日、自身のインスタグラムを更新。自身の“還暦パーティー”で起こったあるハプニングを明かした。
【写真】「私って本当にドジ」落下して“ぐちゃぐちゃ”になったバースデーケーキ ※4枚目
27日に60歳の誕生日を迎えた三田。誕生日を祝ってもらったことを伝えると、赤いセーターに「Birthday Queen」と書かれたタスキをかけ、豪華なバースデーケーキで祝ってもらっている様子をとらえた写真を公開した。
和やかな空気感のなか、アクシデントは起こった。なんと、ケーキのローソクを吹き消した後にケーキを落としてしまったそうで、「私って本当にドジ コントみたい」と三田。それでも「形は崩れましたがみんなで残らず頂きました ありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、温かな空気感が伝わる内容となっている。
コメント欄には「そんな寛子ちゃんが可愛い」「そこが良いところ〜 変わらないってステキですよ」「ハプニングあったようですが、これはこれで楽しい思い出になったのでは」「それも思い出になりますね」「忘れられないお誕生日となりましたね」「お誕生日おめでとうございます」などと、さまざまな声が寄せられている。
