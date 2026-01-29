1児の母・木村文乃「衝撃の美味しさだったぶりカツ」披露 手料理ズラリの食卓に「クオリティ高い」「栄養満点」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】女優の木村文乃が1月28日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】1児の母・38歳女優「確認がてらもう一度作ってみた」こんがり揚がったぶりカツ披露
木村は「鶏とかぶの生姜風味炒め」「ぶりカツの和風タルタル」「キャベ千サラダ」「青梗菜としらすのおひたし」「蓮根とごぼうのピリ辛きんぴら」「ナスと舞茸のおみそ汁」「寝かせ玄米ごはん」とつづり、手料理を披露。「前回衝撃の美味しさだったぶりカツ 気のせいだったかも知れないと 確認がてらもう一度作ってみたけど やっぱり美味しかった」と続け、2度目のぶりカツに「食べ方の中で一番好きかも知れない」としている。
この投稿にファンからは「毎回の手料理のクオリティ高い」「写真だけでお腹空いちゃう」「具たくさんで美味しそう」「栄養満点」などといった反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆木村文乃、2度目のぶりカツ公開
