日本時間午後１０時半に米新規失業保険申請件数が発表される。２４日までの１週間が対象で、大方の予想は２０万５０００件となっており、１７日までの１週間の２０万件から増加するとみられている。米新規失業保険申請件数は直近６週続けて予想を下回っていた。今回も同様の結果なれば、米労働市場への懸念が後退し、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間午後１０時半には１１月の米貿易収支、同３０日午前０時には１１月の米製造業受注も発表される。１１月の米貿易収支は、大方の予想が４４０億ドルの赤字となっており、前月比の２９４億ドルの赤字から赤字幅が拡大すると見込まれ、１１月の米製造業受注は、大方の予想が前月比１．６％増となり、前月比では２カ月ぶりに増加するとみられている。



MINKABU PRESS

