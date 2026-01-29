6人が乱立して注目される東京15区。選挙戦2日目の1月29日、江東区内のスーパー前で「もう絶対無理だと言われている！」と声を張り上げている若者がいる。前回、25歳で最年少当選した自民党の大空幸星氏（27）だ。声をかけると、あまりに素直な受け答えばかり出てきて…。

＊＊＊

【写真】「がんばってー」「応援してるわよー」。年配女性にモテモテの大空幸星氏。「本人の夫」という珍しい襷をかけて支援を訴えかける音喜多駿氏も

年配女性に大人気だが‥

「私はあえて生活者ファーストとか暮らしに寄り添うとかいう言葉は言いません。政治家として暮らしに寄り添うなんてことはアピールすることではなくて当たり前のことだからです」

大空幸星氏

「すべての人が明日も生きたい、そう思ってもらえるようなまちづくり、これが私のメッセージであり、私の政治哲学であり、これからも変わらない私の政治心情です」

寒空の中、大空氏はこう声を張り上げていた。聴衆は約30人。他の候補者と比べて多い方である。午後3時半という時間帯もあり、年配の女性が多い。大学生のようなあどけない顔立ちが、女性たちのハートを掴んでいるのか。

だが、下馬評では非常に厳しいと言われている。

「前回、25歳で自民党の最年少候補として出馬しましたが、小選挙区では、立民の酒井菜摘氏、無所属の須藤元気氏についで３位で落選。ただ、約6万3000票を獲得してなんとか比例復活することができた。しかし今回は、前回支えてくれた公明票の多くが酒井氏に行ってしまう。小選挙区での勝利はかなり厳しく、比例復活も危ぶまれている状況です」（政治部記者）

自ら「アベマプライムとか出て生意気なこと言っているコメンテーター」

そんな自分が置かれている状況を聴衆の前でもあっさり認めた。

「厳しい、もう絶対無理だと言われている、小選挙区の当選に向けて、全力で頑張ってまいりますので、みなさんどうか支援の輪を広げてください！」

演説後、声をかけると取材に応じてくれた。

――与党対決が注目されている選挙区です。

「まあ、党本部が決めたことですのでこれは従うしかないです。特段、感情はありません。ただひたすらに私の思いと政策に共感してくれる方を増やすしかないとは思っています」

――先ほどの演説で自ら「無理だと言われています」と。

「もう言われていますもん。（苦笑しながら）今日出た文春の情勢調査でも、相手候補にプラスがついてこっちはマイナスですから。地元歩いていてもみんなから『無理だねー』『運悪いわ』って」

「生意気だと思われるのは仕方ないでしょう」

「でも、1年3カ月間、どの候補者よりも地元を回ってきた自信があります。とにかく徹底的にドブ板やろうと。若くて、生意気で、SNSで選挙やって、なんかアベマプライムとか出て生意気なこと言っているコメンテーターみたいに思っておられる方も多いと思う。それでも知っていただいているだけありがたいと思っている。やっぱり政治家はドブ板。朝も夜明け前、5時台からラジオ体操を回って、夜は終電近くまで頑張っています」

――やっぱり、ネットで若くて生意気だと言われることは気になりますか。

「まあ生意気だと思われるのは仕方ないでしょう。そりゃ、僕が逆の立場だったら25歳で（当選して）生意気だと思いますもん。ただ自分の経験を通してこれまでやってきた、孤独対策や若者の自殺対策には自信を持っています。それを愚直に訴えかけていくだけです」

苦戦しているのは大空氏ばかりではない。夕闇が迫り冷え込んできた午後5時、別のスーパー前では元参議院議員の音喜多駿氏が「本人の夫」と書かれた襷をかけて、道行く人に名刺を撒いていた。候補者は、維新から出馬する音喜多氏の妻で前江東区議の三次由梨香氏（40）。今回、音喜多氏自身は出馬せず後方支援に回る。

「三次氏は3期地元で区議をやってきた強みがありますが、準備不足は否めない。やはり、東京で維新が議席を獲得するのはかなり厳しく、前回、維新から出た別の女性候補はダブルスコアで負けている。大空氏同様、比例復活にかけるしかない状況です」（前出・政治部記者）

「本人の夫」の襷をかけて妻の支援に回る音喜多氏

音喜多氏も気さくに取材に応じてくれた。

「（与党対決について）高市早苗総理の改革は応援しますが、自民党の中にも抵抗勢力はいますから。そうしたものを跳ね除けるためにも、自民党だけではなくて維新の会も応援していただきたいと訴えかけています」

妻を支援することについては、

「私は2連敗しています。半年に1回選挙やって、私自身も支援者の方の期待に応えきれるかと正直悩んでいたところに、妻から『あなたが出ないんだったら私が挑戦したい』と言われました。江東区に関しては妻の方が支援者の期待に応えられる可能性が高いと思い、妻のサポートに回ることを決めたのです。妻が夫を支えるというのは昭和の考え方。令和の時代は逆があってもいい。全力で妻を支えて頑張ります！」

優位が伝えられている中道の酒井菜摘氏（39）も、気を引き締めてこう語る。

「誰よりも街頭に立ってみなさんの声を聞いてきた自負はあります。前から応援しているよ、と言う声もたくさんいただいているので、皆さんを信じて戦おうと思っています」

かつて現職から2人の逮捕者を出し、「つばさの党」による前代未聞の選挙妨害の舞台にもなった“呪われた選挙区”東京15区。下馬評を覆す”奇跡の大逆転”は起きるのかーー。

デイリー新潮編集部