お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が２９日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。名言が飛び出した。

視聴者から自己肯定感が低く、自分の意見と自信を持って生きていくにはどうしたらよいかと相談を受けると、藤本は「失敗してもやり直しのきかないことなんてなかなか無くない？ 『やり直そう、これじゃだめだ』って思えば何でもやり直せる」と答えた。

続けて「自分の中で思っているのは『人のせいにしたくない』ってすごい思う。私は自分の決断で失敗したいのね、それが多分一番」と回答。

他人の意見で失敗したら文句が出てしまうため「自分の決断で成功したいんじゃなくて、自分の決断で失敗したいの。自分で決めて失敗した事だったら納得できる」と語った。それが自信を持つことにつながるかを問われると「そうかも」と頷いた。

この回答にファンからは「すごく素敵な考え方ですね。ほんっっとに、ミキティってすごい！！」「自分の決断で失敗したい なんてかっこいいの、、ミキティ」「『自分の決断で失敗したい』名言！２０２６年の目標はそれにしよう！！！！」「もうその通り過ぎて声が出た」「はあ〜〜毎回ためになる」「もはやＡＩミキティ作って欲しい(笑)」などのコメントが寄せられた。