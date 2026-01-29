◆プロボクシング ▽スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０００万円トーナメント８回戦 大谷新星―木谷陸（３０日、東京・後楽園ホール）

優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトル スーパーフェザー級トーナメント」１回戦の前日計量が２９日、都内で行われ、大谷新星（２４）＝真正＝が５８・９キロ、木谷陸（２５）＝ＫＧ大和＝が５８・８キロでクリアした。

日本同級４位、東洋太平洋同級１０位の大谷は「バッチリですね。いつも通りしっかり集中して、全力を出し切るだけだと思います」と意気込みを語った。

昨年１２月、サウジアラビアでのアラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦を控えた世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝のスパーリングパートナーを務めた。「めちゃくちゃ良い経験になったと思います。強いし、異次元な存在ですけど、それも含めて感じるものがあった。また頑張ろう、っていうエネルギーになったんで良かったです」と収穫を口にした。

同級の強豪がそろったトーナメントには、２３年１１月の日本ユース王座決定戦で０―２の判定で敗れた元日本・ＷＢＯアジアパシフィック同級王者の渡辺海（ライオンズ）もエントリーしている。「まずは日本タイトル取りたいので、そのための試練と言うかステップなのかなと思っています。あと渡辺海選手とも戦いたい。しっかり勝って成長していけたらなと思ってます」。互いに勝ち進めば決勝での対戦となる渡辺へのリベンジも見据えた。

対する日本・ＷＢＯアジアパシフィック同級６位、東洋太平洋同級８位の木谷は、高校卒業後にメキシコに渡り現地で１１戦８勝（３ＫＯ）３敗の成績を残した“逆輸入ボクサー”だ。昨年２月に日本に帰国。同年９月の国内デビュー戦で、龍王（角海老宝石）を５回ＴＫＯで下してランキング入りを果たした。

木谷も昨年１２月、井上尚弥のスパーリングパートナーを務めた。メキシコでピカソと「３、４回ぐらい」スパーリングをした経験があり、大役に抜てきされた。「すごかったですね。強かった。ああいうレベルの高いボクサーとやれることはなかなかない経験。１つの経験としてプラスになったのかなと思っています」。モンスターと拳を交えた６ラウンドの経験は、大きな財産となった。

国内２戦目で、１０００万円トーナメントに臨む。「ボクシング人生において、すごいキャリアアップになるトーナメントだと思います。普通にやっていたら３、４年かかる地位を、このトーナメントで優勝すれば１年で得られる。すごい大きなチャンスをいただいたなと思っています」と目を輝かせる。「前回の試合（龍王戦）後、周りに『メキシコ仕込みのフィジカルとパワーがすごいね』みたいな感じで言われた。自分的にはメキシコ仕込みのテクニックをまだ見せられていないので、今回はそれを見せたいなと思っています」。メキシコ仕込みのボクシングで、スーパーフェザー級の主役に名乗りを上げる。

戦績は大谷が１３勝（９ＫＯ）２敗、木谷が９勝（４ＫＯ）３敗。