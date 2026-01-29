バターとレーズンを組み合わせた定番の一品、レーズン・バター。

その中でも、素材と製法にこだわり、ワインとの相性を意識して作られたのが、カルピス(株)特撰バター「謹製レーズン・バター」。

バターを食す！ さらにおつまみにもなる！

そんな罪深すぎるけれど、なぜか止まらない「謹製レーズン・バター」を、実際に食べてみました。

カルピス(株)特撰バター「謹製レーズン・バター」とは？

「謹製レーズン・バター」は、カルピス(株)特撰バターを贅沢に用いた、エノテカ協働開発のレーズン・バター。

レーズン本来の甘酸っぱさやフルーティーな香りが引き立つ、ワインと相性の良い濃厚な仕上がり。細部にまでこだわった化粧箱付きで贈り物にも最適な一品。

カルピス(株)特撰バター「謹製レーズン・バター」を食べてみた

パッケージは、ぶとうデザインと箔押しのロゴがキラリ。高級感あふれていてお土産にもぴったりの印象。

中にはバターが紙とソーセージのような袋に包まれていました。

バターをカットしてみると、レーズンがみっちり、ぎっしり。食べ応えがありそうです。

薄ーくカットすることもできました。「バターを食べちゃうなんて……」という心の声を感じながらパクパク。背徳感がすごすぎます。レーズンの旨味もぎっしり詰まっています。

バターを食べる……とはいっても、濃厚ながらも、あっさりさっぱりしているので、くどくなく、いくらでも食べられちゃいそうです。

ちなみに今回、筆者は、渋みのある紅茶と合わせてみましたが相性抜群。バターのコクが紅茶の苦味をまろやかに包み込み、ちょっとしたアフタヌーンティー気分を味わえました。

小さくカットすれば、おつまみにも。

エノテカ協働開発のレーズン・バターだけあって、ワインとの相性は最高。レーズンが入っているから赤ワインが合うかな〜、それともロゼや、デザートクラフトビールも合うかな〜と妄想ペアリングもはかどりました。

カルピス(株)特撰バター「謹製レーズン・バターはオンラインショップで販売されています。

https://shop.calpis-butter.jp/