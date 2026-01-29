日本バドミントン協会は29日に都内で会見を開き、2026年の日本代表選手を発表した。昨年12月の全日本総合選手権で優勝した女子シングルス山口茜（28、再春館製薬所）や女子ダブルスの五十嵐有紗（29、BIPROGY）／志田千陽（28、再春館製薬所）らが選出された。混合ダブルスの渡辺勇大（28）は2年連続で辞退し、自信のSNSで「支援してくださるスポンサー様に対しての恩返しが不十分と感じているから」と説明した。

■男子シングルス

⽥中湧⼠（NTT東⽇本）

奈良岡功⼤（NTT東⽇本）

⻄本拳太（ジェイテクト）

渡邉航貴（BIPROGY）

■男子ダブルス

熊谷翔（BIPROGY）／西大輝（BIPROGY）

霜上雄一（日立情報通信エンジニアリング）／野村拓海（日立情報通信エンジニアリング）

保木卓朗（トナミ運輸）／小林優吾（トナミ運輸）

■女子シングルス

郡司莉子（再春館製薬所）

水津愛美（ACT SAIKYO）

宮崎友花（ACT SAIKYO）

山口茜（再春館製薬所）

■女子ダブルス

五十嵐有紗（BIPROGY）／志田千陽（再春館製薬所）

中西貴映（BIPROGY）／岩永鈴（BIPROGY）

福島由紀（岐⾩Biuvic）／松本⿇佑（ほねごり）

保原彩夏（ヨネックス）／廣上瑠依（ヨネックス）



■混合ダブルス

古賀輝（ジェイテクト）／齋藤夏（プレンティグローバルリンクス）

霜上雄一（日立情報通信エンジニアリング）／保原彩夏（ヨネックス）

緑川⼤輝（NTT東⽇本）／松山奈未（再春館製薬所）