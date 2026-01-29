バド日本代表発表 五十嵐有紗＆志田千陽や山口茜ら全日本王者が順当に選出も渡辺勇大は2年連続で辞退
日本バドミントン協会は29日に都内で会見を開き、2026年の日本代表選手を発表した。昨年12月の全日本総合選手権で優勝した女子シングルス山口茜（28、再春館製薬所）や女子ダブルスの五十嵐有紗（29、BIPROGY）／志田千陽（28、再春館製薬所）らが選出された。混合ダブルスの渡辺勇大（28）は2年連続で辞退し、自信のSNSで「支援してくださるスポンサー様に対しての恩返しが不十分と感じているから」と説明した。
■男子シングルス
⽥中湧⼠（NTT東⽇本）
奈良岡功⼤（NTT東⽇本）
⻄本拳太（ジェイテクト）
渡邉航貴（BIPROGY）
■男子ダブルス
熊谷翔（BIPROGY）／西大輝（BIPROGY）
霜上雄一（日立情報通信エンジニアリング）／野村拓海（日立情報通信エンジニアリング）
保木卓朗（トナミ運輸）／小林優吾（トナミ運輸）
■女子シングルス
郡司莉子（再春館製薬所）
水津愛美（ACT SAIKYO）
宮崎友花（ACT SAIKYO）
山口茜（再春館製薬所）
■女子ダブルス
五十嵐有紗（BIPROGY）／志田千陽（再春館製薬所）
中西貴映（BIPROGY）／岩永鈴（BIPROGY）
福島由紀（岐⾩Biuvic）／松本⿇佑（ほねごり）
保原彩夏（ヨネックス）／廣上瑠依（ヨネックス）
■混合ダブルス
古賀輝（ジェイテクト）／齋藤夏（プレンティグローバルリンクス）
霜上雄一（日立情報通信エンジニアリング）／保原彩夏（ヨネックス）
緑川⼤輝（NTT東⽇本）／松山奈未（再春館製薬所）