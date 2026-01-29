【速報】SNSフォロワー637万超！人気韓国俳優イ・ジュンギ4月来日ファンミーティング開催決定！誕生日前にファンと過ごす特別な一日
【写真14枚】歌って踊りまくるイ・ジュンギ
映画『王の男』やドラマ『悪の花』などで圧倒的な存在感を放つ韓国俳優イ・ジュンギ。
2026年4月10日（金）、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、ファンミーティング「2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day : Eyes on me」の開催が決定！
■誕生日前の来日ファンミーティングに期待！
今回の来日公演で注目したいのは、その開催日程。4月17日に誕生日を迎えるイ・ジュンギにとって、誕生日の約1週間前に日本でファンミーティングを行うのは、実に約10年ぶり。
■唯一無二の俳優、イ・ジュンギの魅力
『王の男』、『麗〈レイ〉〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』、『悪の花』など数々の話題作に出演し、常に第一線を走り続けてきたイ・ジュンギ。現在のInstagramフォロワー数は637万人超！
ストイックな役作りで知られる一方、ファンと過ごす時間を何よりも大切にする誠実な姿勢も、長年愛され続ける理由のひとつです。
ステージ上で見せる素顔や、ファンとの距離の近さも、ファンミーティングならではの大きな魅力。
前回の来日ファンミーティングでは、その魅力が存分に発揮されたのも記憶に新しいところ。
米津玄師の「LEMON」やRADWIMPSの「前前前世」といった日本楽曲のカバーや、G-DRAGONの「POWER」ほか「That That」「Uptown Funk」など、次々とパフォーマンスし、キレのあるダンスと圧倒的な表現力で会場を沸かせました。
歌・ダンス・トークまで、全身全霊でファンを楽しませてくれるステージは、まさにイ・ジュンギの真骨頂。今回のファンミーティングでは、どんなパフォーマンスが飛び出すのか、期待が高まります。
■公演・チケット情報
今回のチケットには、会場が一体となって楽しめる「オリジナルペンライト」付き！
●日程／2026年4月10日（金）17:30開演
●会場／パシフィコ横浜 国立大ホール
●料金／15,800円（税込・オリジナルペンライト付）
●チケット販売スケジュール／
FC会員先行：1月30日（金）10:00〜2月15日（日）23:59
モバイル会員先行：2月20日（金）10:00〜2月25日（水）23:59
春の横浜で、イ・ジュンギと過ごす穏やかで熱いひととき。
10年ぶりとなる「誕生日直前」の貴重な機会を逃さないで！
【レタスクラブWEB編集部YYY】