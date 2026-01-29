サンディスク、W杯26公式ライセンス製品を発表 ホイッスル型USBや8K対応カードなど限定デザインで
サンディスクは、「FIFAワールドカップ26（W杯26）」の開催を記念した公式ライセンス製品シリーズを発表している。ファンからプロクリエイターまで、誰もが大会の歴史的瞬間を確実に記録できることをテーマに開発された特別モデルだ。
発表されたコレクションは、開催国（米国、カナダ、メキシコ）のエネルギーを表現したデザインが特徴で、ホイッスル型USB-Cフラッシュドライブ、ポータブルSSD、8K動画撮影対応のメモリーカードなど、多彩なラインアップがそろう。
シリーズの中でも象徴的な製品となるのが、ホイッスル型のUSB-Cフラッシュドライブ。グローバルエディションに加え、米国・カナダ・メキシコといった開催国バージョンも展開。今春にはプレミアムのゴールドエディションも発売予定だ。
デザイン性だけでなく、外出先でもファイルを素早く転送できる性能を備えており、観戦しながらの写真・動画共有に適している。ファン参加型のW杯にぴったりのアイテムといえそうだ。
サンディスクはプロクリエイターに支持されているブランド。今回の記念モデルでも性能は妥協していない。高速で堅牢なポータブルSSDは、スタジアム間の移動や現場撮影にも耐える仕様。撮影素材のバックアップにも向いている。
CFexpress Type BカードやSD UHS-IIカードは8K動画撮影に対応し、連写も高速で決定的瞬間を逃さないプロレベルの性能を持つ。W杯撮影の現場を強く意識した設計となっている。
サンディスクは特別デザインの公式ライセンス製品を通じ、世界中のファンが自身の視点でサッカーの歴史を残す体験を提供していく。
●サッカーファンの心をつかむデザイン
