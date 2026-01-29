ジェコス <9991> [東証Ｐ] が1月29日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比41.9％増の68.2億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の74億円→83億円(前期は67.9億円)に12.2％上方修正し、増益率が8.9％増→22.2％増に拡大し、11期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の32.7億円→41.7億円(前年同期は40.6億円)に27.5％増額し、一転して2.8％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の59円→65円(前期は54円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比29.8％増の27億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.9％→8.3％に改善した。



株探ニュース

