日野自動車 <7205> [東証Ｐ] が1月29日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は305億円の黒字(前年同期は2653億円の赤字)に浮上して着地した。

併せて、通期の同損益を従来予想の400億円の黒字→750億円の黒字(前期は2177億円の赤字)に87.5％上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の174億円→524億円(前年同期は18.4億円)に3.0倍増額し、増益率が9.5倍→28倍に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は80.7億円の黒字(前年同期は457億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の4.8％→6.2％に改善した。



株探ニュース

