空港施設 <8864> [東証Ｐ] が1月29日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比39.3％増の51.4億円に拡大し、通期計画の61.9億円に対する進捗率は83.1％に達したものの、5年平均の94.4％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.9％増の10.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比37.0％増の14.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の15.4％→21.3％に大幅上昇した。



株探ニュース

