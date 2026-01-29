15時の日経平均は164円高の5万3523円、アドテストが434.53円押し上げ 15時の日経平均は164円高の5万3523円、アドテストが434.53円押し上げ

29日15時現在の日経平均株価は前日比164.70円（0.31％）高の5万3523.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は857、値下がりは683、変わらずは55。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を434.53円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が48.13円、トヨタ <7203>が19.05円、住友鉱 <5713>が12.60円、信越化 <4063>が9.36円と続く。



マイナス寄与度は245.68円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、リクルート <6098>が26.57円、レーザーテク <6920>が24.73円、ディスコ <6146>が18.65円、フジクラ <5803>が16.04円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、輸送用機器、証券・商品、保険と続く。値下がり上位にはサービス、小売、その他製品が並んでいる。



※15時0分3秒時点



株探ニュース

