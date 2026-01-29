「パーキングエリア＆道の駅 お得を探すドライブ旅」

今話題の PAと道の駅の最新・お得情報をドライブしながら探す旅

今回の舞台は埼玉県西部エリア

＜出演者＞

・渡辺裕太

・はいだしょうこ

・こがけん

＜ご紹介した施設＞

●羽生パーキングエリア 上り線

【立ち食い処 屋台連】

・揚げかま串 松阪牛天 650円

・黒豚焼売串 500円

【船橋屋】

・串くず餅 あんこ 300円 ※イートイン価格

・串くず餅 さつまいも餡 324円 ※イートイン価格 ※季節限定

・串くず餅 柚子餡 300円 ※イートイン価格 ※季節限定

・串くず餅 黒ごまみたらし 300円 ※イートイン価格 ※季節限定

【うなぎ 忠八】

・うなぎ太巻き ハーフ700円

【軍鶏鍋 五鉄】

・深谷ねぎと唐揚げのあんかけ親子丼 1,200円

【みやげ処 屋台連】

・北本トマトカレー 640円

・ねぎ唐辛子 734円

●深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム

ワンコイン収穫体験：500円

※生育状況により収穫できる野菜が異なります

※休館日など詳しい情報は公式HPをご覧ください

●道の駅おがわまち

【直売所】

・深谷ねぎ片手掴み放題 500円

※週末限定・日によってイベントの内容は変わります

・包ねぎみそ 519円

・彩の国黒豚バラ 749円

・武州めん 手打ち生うどん 601円

・武州めん 特製めんつゆ 771円

・まぶして旨い！ねぎっ節飯 700円

・焼きそば革命（250g×3食入り） 1,144円

【ベーカリー おがわっ子】

・ねぎぱん 330円

・一本ねぎぱん 1,500円

・小川和紙あんぱん 380円

・ビッグあんぱん 3,000円

・バタークリームあんぱん 320円

・みたらしキューブぱん 420円

「二大人気店ハシゴ買いツアー」

大人気チェーン店２店舗をハシゴして、今の買い物トレンドを調査！

今回の舞台は「無印良品 東京有明」と「3COINS +plus西武新宿ペペ店」。

＜出演者＞

生見愛瑠

千秋

井戸田潤（スピードワゴン）

＜紹介した施設＞

●無印良品 東京有明

…2020 年にオープンした無印良品、関東最大級の売り場面積を誇る店舗。

３フロアにまたがり様々な商品を展開。

焼きたてのパンが楽しめるベーカリーや、出来立てのお総菜が楽しめるカフェも併設。

・カレー 売り上げランキング ※期間：2025年9月〜11月/個数

1位 素材を生かしたカレー バターチキン 350円

2位 素材を生かした 牛ばら肉の大盛りカレー 390円

3位 素材を生かしたカレー グリーン 350円

4位 和出汁と牛肉の大盛りカレー 390円

5位 焙煎スパイスのごろり牛肉カレー 490円

・レトルト・フリーズドライ 売り上げランキング ※期間：2025年9月〜11月/個数

1位 ごはんにかける 八宝菜 350円

2位 ごはんにかける ルーロー飯 390円

3位 ごはんにかける ユッケジャン 350円

4位 大袋 食べるスープ オクラ入りねばねば野菜のスープ（10食入） 950円

5位 ごはんにかける コムタン 350円



・お菓子売り上げランキング ※期間：2025年9月〜11月/個数

1位 芋けんぴ 120円

2位 海苔あられ 120円

3位 豆乳とおからの鈴カステラ 120円

4位 ４種の果汁入りラムネミックス120円

5位 不揃い バナナバウム 180円



●３COINS +plus西武新宿ペペ店

…食品をはじめとする店舗限定アイテムを含む3000種類以上取り揃える、

都内最大級の広さを誇る大型店舗。

季節に合わせた商品も大人気。

・ごはんもん売り上げランキング※期間：2025年11月/個数

1位 塗りパン ベイクドチーズケーキ味 378円

2位 塗りパン アップルパイ味 378円

3位 塗りパン ピスタチオ味 486円

4位 塗りパン メロンパン味 378円

5位 北海道産とうもろこしで作ったとうもろこしご飯の素 486円

・おかしもん売り上げランキング※期間：2025年11月/個数

1位 ホッとするみたらし団子 324円

2位 ホッとするチョコ餅 324円

3位 国産小麦粉で作った 豆乳ドーナツ 378円

4位 もっちり生地のプチたい焼き こしあん 378円

5位 サクほろ食感 国産たまごボーロ 194円



「国民意識調査ビンゴ」

場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！

今回のテーマは…

＜20代〜70代男女に聞いた！お札に載ってほしい有名人＞

１位：大谷翔平

２位：徳川家康

３位：坂本龍馬

４位：聖徳太子

５位：織田信長

６位：湯川秀樹

７位：美空ひばり

８位：福沢諭吉

９位：タモリ

