柴犬・はちくんの2026年は大雪でスタート！吹雪でも、大好きなお散歩は欠かせない
表情豊かで愛らしい柴犬のはちくんを主人公に、青森県での何気ない日常を切り取った映像が人気のYouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」。毎日20時に更新されている動画は“素材のよさ”を活かしたシンプルな編集で、肩肘張らずにゆるく楽しめると好評！2026年1月現在で、チャンネル登録者数はなんと28万人以上を誇っている。そんな「はちくん」が住む青森県では、お正月にかなりの雪が降ったそう。そこで、お正月の様子をチャンネルを運営するママさんに聞いてみた！
【写真】あまりの吹雪に、拒否柴に
-- 今回の年末年始、はちくんはどのように過ごしていましたか？
【はちくんママ】同じ青森市内にある実家におでかけしていました。親族がみんな集まってにぎやかな年末年始でしたが、はちはだいぶつまらなさそうで寝正月状態でした(笑)。猫たちがお留守番していましたし、私が骨折中なこともあってお泊りはしませんでしたが、家と実家を何度か行ったり来たりしていました。家では、庭に積もった雪と格闘していましたよ(笑)。
-- 元日はかなり吹雪いていたそうですが、はちくんの様子はいかがでしたか？
【はちくんママ】そうですね。元日はかなり吹雪いていたので、午前中は除雪したり散歩に行ったり遊んだりと、主に家で過ごしていました。午後からは実家へ行き、パパとのんびり寝正月をしていました。おせちではないですが、実家ではお肉を準備してもらったので、はちはたまの贅沢を楽しんでいました。
そして、実は実家からの帰りが大変で…。夕食後に帰宅しようと思ったら、ものすごい大雪で。国道も有料道路も、除雪が間に合っていないような状況でした。帰り道は、アトラクションにでも乗っているかのように雪でとんでもなくガタガタしていて、怖がりなはちは車の中で結構鳴いてました。かなり混乱していたので、抱っこしてなだめるのに必死で動画も撮れず…。青森市に引っ越してきて6年目になりますが、この日の道路状況が今までで一番ひどかったですね。
-- 吹雪の中、果敢に散歩へ出かけていましたが、はちくんが寒そうな素振りを見せることはありますか？
【はちくんママ】はちは暑さより寒さのほうが得意なので、そういう素振りは今まで見たことがないかもしれません。飼い主が「寒そうだな」と判断して家の中に入れるパターンが多いですね。一方で妹柴のいちごは寒がりでよく震えているので、対照的な2人(匹)です。
-- 最近のはち家周辺の、降雪・積雪状況はいかがでしょうか？
【はちくんママ】2026年1月22日の段階ですが、お正月と比べて1メートルほど積雪量が増えたと思います。去年と比べると積雪は少なめですが、ここ最近で一気に増えましたね。この調子でいけば、2月上旬くらいには去年と同じくらいになりそうです。今季の雪はスロースタートでしたね。
-- ありがとうございました！
取材協力：よりめのはちくん。( https://www.youtube.com/channel/UCMMhK-o0Txrl_a7ta4YvuQQ )
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
-- 今回の年末年始、はちくんはどのように過ごしていましたか？
【はちくんママ】同じ青森市内にある実家におでかけしていました。親族がみんな集まってにぎやかな年末年始でしたが、はちはだいぶつまらなさそうで寝正月状態でした(笑)。猫たちがお留守番していましたし、私が骨折中なこともあってお泊りはしませんでしたが、家と実家を何度か行ったり来たりしていました。家では、庭に積もった雪と格闘していましたよ(笑)。
-- 元日はかなり吹雪いていたそうですが、はちくんの様子はいかがでしたか？
【はちくんママ】そうですね。元日はかなり吹雪いていたので、午前中は除雪したり散歩に行ったり遊んだりと、主に家で過ごしていました。午後からは実家へ行き、パパとのんびり寝正月をしていました。おせちではないですが、実家ではお肉を準備してもらったので、はちはたまの贅沢を楽しんでいました。
そして、実は実家からの帰りが大変で…。夕食後に帰宅しようと思ったら、ものすごい大雪で。国道も有料道路も、除雪が間に合っていないような状況でした。帰り道は、アトラクションにでも乗っているかのように雪でとんでもなくガタガタしていて、怖がりなはちは車の中で結構鳴いてました。かなり混乱していたので、抱っこしてなだめるのに必死で動画も撮れず…。青森市に引っ越してきて6年目になりますが、この日の道路状況が今までで一番ひどかったですね。
-- 吹雪の中、果敢に散歩へ出かけていましたが、はちくんが寒そうな素振りを見せることはありますか？
【はちくんママ】はちは暑さより寒さのほうが得意なので、そういう素振りは今まで見たことがないかもしれません。飼い主が「寒そうだな」と判断して家の中に入れるパターンが多いですね。一方で妹柴のいちごは寒がりでよく震えているので、対照的な2人(匹)です。
-- 最近のはち家周辺の、降雪・積雪状況はいかがでしょうか？
【はちくんママ】2026年1月22日の段階ですが、お正月と比べて1メートルほど積雪量が増えたと思います。去年と比べると積雪は少なめですが、ここ最近で一気に増えましたね。この調子でいけば、2月上旬くらいには去年と同じくらいになりそうです。今季の雪はスロースタートでしたね。
-- ありがとうございました！
取材協力：よりめのはちくん。( https://www.youtube.com/channel/UCMMhK-o0Txrl_a7ta4YvuQQ )
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。