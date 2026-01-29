宮本茉由“菜穂”、戸塚祥太“徹”とついに一線を… SNS興奮「やる気まんまん」『この愛は間違いですか』第4話【あらすじ】『この愛は間違いですか』第4話【ネタバレあり】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30）の第4話が28日深夜に放送された。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「やる気まんまん」ベッドに座る宮本茉由
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚健太）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第4話では、徹に相談しているうちに酔いつぶれ、ホテルで一夜を過ごした菜穂。徹は菜穂に口づけをした。
その後、省吾の不倫を疑う菜穂はカンナ（小川未祐）のアドバイスを受け、省吾にカマをかけてみることにする。すると、省吾は動揺した様子を見せ、菜穂は不倫を確信。シャワーを浴びて徹の元に向かい、玄関先で抱き合った。
このシーンにSNSは興奮。「やる気まんまん」「シャワー浴びて準備万端」などの声が上がり、次週の菜穂の行方を期待するコメントも寄せられていた。
