超ときめき宣伝部・吉川ひより、1st写真集発売決定「めーっちゃかわいいから見て欲しい!!」
結成10周年を迎えるアイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）の吉川ひより（24）が、初の写真集『吉川ひより1st写真集』を3月18日に発売することが決定した。
【写真集カット】まぶしいほどの笑顔！キュートな姿を見せる吉川ひより
2025年にリリースされた楽曲「超最強」がTikTokで25億回再生を突破するなど、SNSを中心に大バズりしたアイドルグループ「超ときめき▽宣伝部」の中でも、天真爛漫な笑顔と透明感あふれる歌声で活躍する吉川。
ファン待望の1st写真集では、青い海と空が広がる沖縄で撮影された。開放感あふれるロケーションの中で、吉川の“今”を切り取った一冊となっている。
誌面では、猫とたわむれる無邪気な表情や、キュートに食べ物を頰張るモグモグカットなど、自然体でかわいらしい姿をたっぷり収録。普段のステージでは見られない、素顔に近い魅力が詰まっている。日没の時間帯に海辺で撮影されたショットでは、夕焼けに包まれながら見せる少し大人びた、ドキッとする表情も披露。かわいさと大人の魅力、その両方を感じられる内容に仕上がった。
さらに3月20日に東京、4月5日に大阪でお渡し会イベントの開催も決定した。
■吉川ひより コメント
この度、1st写真集発売が決定しました！
アイドル10周年のこの年に、アイドルの時とは違う！でもこの10年で積み上げてきた“ひよりんっぽ”が詰まっています！
普段のアイドルの活動でも写真を撮っていただくのは好きなんですが、ソロの写真集となると正直自信がなかった私ですが、かわいい衣装にヘアメイク、最高の天気とロケーションで素敵にかわいく撮っていただき、愛を持って私の1st写真集を制作していただいたお陰で、撮影中から今日この日まで、ずっとファンの皆さんに伝えられる日を楽しみにしていました!!
そしてたくさんの方に私の1st写真集めーっちゃかわいいから見て欲しい!!そう思える1冊になりました!!ぜひ発売を楽しみに待っていてください。
【写真集カット】まぶしいほどの笑顔！キュートな姿を見せる吉川ひより
2025年にリリースされた楽曲「超最強」がTikTokで25億回再生を突破するなど、SNSを中心に大バズりしたアイドルグループ「超ときめき▽宣伝部」の中でも、天真爛漫な笑顔と透明感あふれる歌声で活躍する吉川。
誌面では、猫とたわむれる無邪気な表情や、キュートに食べ物を頰張るモグモグカットなど、自然体でかわいらしい姿をたっぷり収録。普段のステージでは見られない、素顔に近い魅力が詰まっている。日没の時間帯に海辺で撮影されたショットでは、夕焼けに包まれながら見せる少し大人びた、ドキッとする表情も披露。かわいさと大人の魅力、その両方を感じられる内容に仕上がった。
さらに3月20日に東京、4月5日に大阪でお渡し会イベントの開催も決定した。
■吉川ひより コメント
この度、1st写真集発売が決定しました！
アイドル10周年のこの年に、アイドルの時とは違う！でもこの10年で積み上げてきた“ひよりんっぽ”が詰まっています！
普段のアイドルの活動でも写真を撮っていただくのは好きなんですが、ソロの写真集となると正直自信がなかった私ですが、かわいい衣装にヘアメイク、最高の天気とロケーションで素敵にかわいく撮っていただき、愛を持って私の1st写真集を制作していただいたお陰で、撮影中から今日この日まで、ずっとファンの皆さんに伝えられる日を楽しみにしていました!!
そしてたくさんの方に私の1st写真集めーっちゃかわいいから見て欲しい!!そう思える1冊になりました!!ぜひ発売を楽しみに待っていてください。