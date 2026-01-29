元乃木坂46久保史緒里、STAFF公式Xが誕生 真っ白なシャツ姿の写真も公開
元乃木坂46の久保史緒里のSTAFF公式X（＠kubo_staff）が新たに開設され、白いシャツを着ている写真が公開された。
【写真】新たに公開された真っ白なシャツ姿の久保史緒里
久保のインスタグラムでは、ストーリーズにて「久保史緒里STAFF公式Xが出来ました。チェックしていただけると嬉しいです」と、同アカウントの開設を報告していた。
久保史緒里STAFF公式Xの初投稿では、白背景に真っ白なシャツを着ている久保の写真とともに、「【お知らせ】久保史緒里のスタッフ公式Xを開設いたしました！出演情報やお知らせなどを更新していきますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
