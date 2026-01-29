俳優の梅沢富美男（75）が29日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。芸能界で唯一の親友を明かした。

この日は歌手の研ナオコとともに出演。司会の黒柳徹子から「お二人40年以上の付き合いなんだけど、お互いに芸能界で唯一の親友だと思ってらっしゃる」と聞くと、梅沢は「本当にそう思っています。僕は友達がいないもんですから、研さんが最初で最後じゃないかなっていうぐらい、本当に研さんしか友達がいないので」と明かした。

一方の研も「私も友達いないんです」と苦笑。「主人とは梅沢さんも仲良くしていただいて、ゴルフ行くんです」と夫で事務所社長の野口典夫氏と梅沢の関係にも言及。梅沢は「野口さんとはもうゴルフばっかり行ってて。でもゴルフ行く人って言ったら野口さんしかいないので」と話した。

梅沢と研は舞台でも共演。昨年は1年の3分の2も一緒にいたといい、お互いの誕生日も一緒に祝ったほど。梅沢は「女房といるよりも長かったですね」とした。

その上で「愚痴が言えるのは研さんしか言えない。やっぱり劇団員の前でそんな愚痴なんて言えませんので。ですから、“疲れたな”って思ったら、あんまり人前で言えないので、研さんの前で“私は死ぬんでしゅ”って言って」と苦笑。研も「“僕はもう役者としてダメでしゅ”とか、“終わりでしゅ”とか」と暴露し、笑わせた。