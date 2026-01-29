横綱・大の里に贈られた化粧まわしとは

大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）に贈られた化粧まわしが競馬ファンの興奮を呼んでいる。二所ノ関部屋の公式Xが公開し、「凄い化粧まわしですね」「これを待ってたのよ！！」「めちゃめちゃ気になった」との声が上がった。

「株式会社サンフェル様より化粧まわしを贈呈いただきました!!」

こう記して紹介した画像には「第75代横綱大の里関化粧廻し贈呈式」の看板の下、オレンジと赤を基調とした三つ揃えの化粧まわしが並べられ、大の里が一緒に写っている。とりわけ目を引くのは、一番左の化粧まわし。

馬のイラストに「パンジャタワー」のカタカナ7文字。パンジャタワーといえば、昨年の中央競馬G1・NHKマイルCの勝ち馬だ。サンフェルの代表取締役・深澤朝房氏がオーナーを務めている。これには相撲ファンはもちろん、競馬ファンも反応が相次いだ。

「あっ！ パンジャタワーの馬主様からですね！ すごくかっこいいですね」

「凄い化粧まわしですね。今年は馬年、馬の様に駆け上がって下さい」

「たまに競馬界と角界が混ざるときがあって、両ファンとしてはたまらなく嬉しい」

「パンくんことパンジャタワーの化粧廻しｷﾀ―――!!! これを待ってたのよ！！」

「化粧まわしのパンジャタワーがめちゃめちゃ気になった」

どのファンも実際に土俵上で見られる日を、首を長くして待っている様子だった。



（THE ANSWER編集部）