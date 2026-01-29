タレントの堀ちえみさんが2026年1月26日にブログを更新し、歯科医院への通院の大切さについて明かした。

「病の全ては、口からだと思っているほど」

堀さんは19年2月に舌がんのステージ4と診断されたことを公表。その後、治療を行い、24年2月に完治したことを報告していた。

堀さんは26日にブログで、「術後の私にとっての、歯科医院への通院は、もうライフワークのようなもの」と明かしつつ、「これは生活するための、大事なひと仕事として捉えています」と習慣として通院していると説明した。

そのため、歯科医院への通院は「全然苦ではなく、むしろホッとするほどです」とのこと。「どんどんお口の中がいい環境になっていくんですもの」とつづっていた。

堀さんは、「健康は口の中から。病の全ては、口からだと思っているほど、『難なく美味しく食べる』が、どれだけ大切なことか？舌がん経験後嫌になるぐらい、実感しました」と舌がんを経て得た教訓を明かした。

また、「だからこそ、マメに定期的に、信頼のできる歯科医院に通う。大変だけど、本当に大切です」とし、「後悔は先に立たず。口の中の病気は、もう2度と患いたくない！」とつづっていた。