「ほんとめちゃくちゃ着てる」って！【しまむら】出会えたら即カゴIN♡「黒ワンピ」

コーデの大人っぽさや洗練された印象を演出するカラーといえば、やっぱり「黒」。プチプラアイテムでも高見えが狙えるのが嬉しいポイントです。そこで今回は【しまむら】からデイリーコーデにぴったりな「黒ワンピ」をピックアップ。おしゃれなママコーデを多数提案する@aiii__13kさんも「ほんとめちゃくちゃ着てる」と絶賛愛用中のアイテムです。自然とおしゃれ見えが狙える一着をさっそくチェックしてみて。

ゆるっとシルエットでサマ見え

【しまむら】「NAT ＊ BIGワンピ」\1,639（税込）

ゆったりとしたオーバーシルエットのワンピース。首元はシンプルなクルーネックでレイヤードしやすく、インナーに差し色を入れるだけで表情が一変しそう。袖口からカラーアイテムや、レース袖をのぞかせるのもおしゃれ。シンプルなぶん、着まわし力の高さにも期待できます。

ベロア素材と2WAYデザインがポイント

【しまむら】「2WAYベロアOP」\1,089（税込）

光沢感のあるベロア素材を使用したノースリーブワンピース。クルーネックとUネックの前後2wayで着られるから、1枚あればコーデのバリエーションが広がりそうです。インナーを変えれば雰囲気もガラッと変えられて、着回し力の高さは抜群！ お得感たっぷりの一枚は、見つけたらぜひゲットして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M