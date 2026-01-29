フリーアナウンサーの原千晶（37）が29日、アシスタントを務めるTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に出演。パーソナリティーでジャーナリストの玉川徹氏と“風呂トーク”を繰り広げた。

この日のメッセージテーマは「この冬の寒さ対策」。リスナーからの「寒さ対策は、シャワーではなく湯船にきちんと浸かること」というメールに、玉川氏は「毎日入ってますよ、必ず湯船に入ってます。何分？そんなに長くないですよ、5分くらい」と毎日、湯船に浸かっていることを明かした。

これに原アナは「私、ホント湯船に入れないんですよ。1カ月に1回とか」と告白。玉川氏の「なんで？」に、「面倒くさいじゃないですか」と返し、理由について「お湯を入れるのに時間がかかるじゃないですか。でも入りたい時にすぐ入りたいじゃないですか。私も長く浸からないタイプなんですよ、玉川さんと同じで5分くらい。そうなると、そのためにお湯ももったいないですし、お湯を入れる時間ももったいないので、もういいやって思っちゃいます」と説明した。

玉川氏は「湯船に浸かった時のアーッていうね、あれはもう快感だね」などと“湯船入り”の魅力を懸命に語ったが、原アナは「温泉？温泉はたまに行きますよ。温泉では入ります。もう誰かが入れてくれていてお湯が入っているので。面倒くさい？たった5分のためだけに入れるのが面倒くさいんです。入れるのに5分、入るのに5分ってなんかもったいない」と答えていた。

原アナは、医学部を志しながら6浪、7回受験したがかなわなかった。進学した福岡大理学部を卒業した後はテレビ山口にアナウンサーとして入社し、23年9月に退社。フリーアナに転職し、セント・フォースに所属している。