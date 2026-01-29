小倉優子「夢が叶ってとても嬉しいです!!」 “お知らせ”に反響「おめでとう」「頑張って」「応援してます」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が29日、自身のインスタグラムを更新。自身のオンラインサロン「ゆうこりんのお料理部」の開設を報告した。
小倉は「お料理やお菓子を一緒に作れる場所をずっと作りたいと思っていたので、こうして形になり夢が叶ってとても嬉しいです!!今回は、長男が1歳の頃からのママ友がお手伝いしてくれて、無事に今日オープンすることができました 皆さまと一緒に楽しい時間を過ごせること、本当に嬉しいです 始まったばかりで見直す点なども出てくるかもしれませんが、皆さまと居心地のいい場所にしていけるよう頑張っていきます これからどうぞよろしくお願いします♪」とつづり、サロンの詳細の説明を画像でアップした。
サロンの限定コンテンツは「料理・お菓子教室」（月2回）、「ゆうこりんQ＆Aライブ」（月1回）、「ゲストをお招きした料理＆トークライブ」（不定期）、実際に小倉に会えるという「オフ会」（不定期）、「サブテーマ活動（美容・子育て）」「参加型コミュニティ」の6種。「テレビやSNSで見てきたゆうこりんが『部長』として盛り上げていきます！」と紹介されている。
この投稿に小倉と親交が深い元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）から「ゆうこりん〜おめでとう シフォンケーキー一緒に作りたい〜 あーミルフィーユとか教えて欲しい」とコメントが届いたほか、ファンからは「ゆうこりん部長頑張って」「おめでとうございます」「ゆうこりん部長ー！わくわくします 応援してます みんなで盛り上げましょう」など、祝福や応援のコメントが多数寄せられている。
