ËèÆüÊüÁ÷¼ÒÄ¹¡ÖTOKIO¥Æ¥é¥¹¡×½ªÎ»¸å¤Î¹ñÊ¬²ñ¸«¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á²óÅúÈò¤±¤ë¤â¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤ÁÂçÀÚ¤Ë¡Ä¡×
¡¡ËèÆüÊüÁ÷¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎÃîÌÀÍÎ°ì¼ÒÄ¹¤¬29Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¿·½Õ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸µTOKIO¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡ºòÇ¯6·î¡¢¹ñÊ¬¤¬¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡×¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¤Î¹ßÈÄ¤È³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖTOKIO¥Æ¥é¥¹¡×¤âÊüÁ÷µÙ»ß¤Ë¡£Æ±10·î¤Î²þÊÔ¤ÇÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¡£Æ±¶É¡¦È¬ÌÚ¹ÒÊ¿Áí¹çÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡¢SATART0 ENTERTAINMENT¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¹ñÊ¬¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±¶É¤ËÍè¼Ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±¶É¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²óÅú¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¸å¡¢11·î¤Ë¹ñÊ¬¤¬ÌäÂêÈ¯³Ð¸å½é¤á¤Æ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼Õºá¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤É¤Î¹ÔÆ°¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë12²ó¤âÁÊ¤¨¤¿¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤ÏÆü¥Æ¥ì¤¬¶¨µÄ¤ò¡ÖµñÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Æü¥Æ¥ì¤Ï¡¢²ñ¸«½ªÎ»¤«¤é90Ê¬¸å¤Ë¡ÖÆó¼¡²Ã³²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃîÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÈÆ±Åù¤Î¾ðÊó¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²óÅú¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¡ÖÈÖÁÈ¤Ë¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Âè°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTOKIO¥Æ¥é¥¹¡×¤Î¸å·ÑÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î¤«¤éÇÐÍ¥º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¿·ÈÖÁÈ¡ÖMIRAI JAM¡×¡ÊÅÚÍËÁ°6¡¦00¡Ë¤òÊüÁ÷³«»Ï¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È¤Î±þ±ç¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿MC¤Ï½é¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
Ìò¼Ô¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ï¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤òÉ¾²Á¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÈà¤¬»ý¤Ä¿Í´Ö´Ñ»¡ÎÏ¡¢¶¦´¶ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤Î¾ðÇ®¡¢À¸¤ÍÍ¡¢³ëÆ£¤ò¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£