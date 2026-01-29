雨の日にワンコをお散歩に連れて行こうとしたら、想像以上に嫌がって…？まさかのユニークな拒否の仕方が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破。「笑ってしまいました」「もう癒やしでしかない…」といった声が寄せられています。

【動画：雨の日の散歩が嫌すぎる犬→『絶対に行かない』と駄々をこねて…まさかの『人間味のある拒否の仕方』】

雨の日にお散歩に行こうとしたら…

YouTubeチャンネル「柴犬おにぎりくん」に投稿されたのは、雨が降っている日の柴犬「おにぎり」くんの様子です。朝、飼い主さんはおにぎりくんをお散歩に誘うために、「おはよう」とケージの扉を開けたそう。しかしおにぎりくんは雨の日のお散歩が大嫌いなので、なかなかケージから出てきてくれなかったとか。

飼い主さんが抱っこしてケージから出そうとすると、その手を甘噛みしながらゴロンと寝転がって、「行かないよ！」と全力で拒否。おにぎりくんは外でしかトイレをしないため、天気が悪くてもお散歩をサボれないのですが、連れ出すのは簡単ではなさそうです…。

ワンコの拒否の仕方に爆笑

飼い主さんがケージに入れていた手を引っ込めると、おにぎりくんは「絶対行かないからね」と念を押すようにじっと見つめてきたそう。そして床に頭をつけて横になったかと思うと、なんとそのまま寝たフリを開始！ユニークで可愛いお散歩拒否の仕方に、思わず笑ってしまいます。

しかし飼い主さんが指先でツンツンすると、「なんだよっ」とすぐに起き上がるおにぎりくん。その後は再び、お散歩に連れ出したい飼い主さんVSケージから出る気がないおにぎりくんの攻防戦が繰り広げられることに。

飼い主さんも粘ったのですが、頑固なおにぎりくんがまた寝たフリを始めてしまったので、いったん諦めて様子を見ることにしたそうです。

最後は諦めてお散歩に出発

しばらくして様子を見に行くと、おにぎりくんはいつの間にかケージから出てきて、部屋の壁際で寝転がっていたとか。飼い主さんはおにぎりくんを優しく撫でてから、玄関に連れて行ってカッパを着せたそう。

カッパを着た途端にテンションだだ下がりになって、固まってしまったおにぎりくん。しかし「行くしかない」と諦めたのか抵抗はせず、最後は大人しくお散歩に出発してくれたそうです。なんだかんだお利口さんなおにぎりくんなのでした。

この投稿には「寝たふりしてまで拒否（笑）」「いやだよ～って抵抗してるのかわいいです」「嫌がっていても、カッパ着てくれるとこがえらいですよね」といったコメントが寄せられています。

おにぎりくんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬おにぎりくん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬おにぎりくん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。