気づけば個性的なヘアセットがされていたダックスさん。飼い主さんも苦笑いしてしまう出来上がるまでの工程とは…？可愛すぎるまさかの投稿は22万回再生を突破し「愛ゆえですね」「満更でもなさそう」「カッピカピｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：なぜか『ヘアセット』されていた犬→原因を探ってみた結果…まさかの『工程』】

わんこの無造作ヘア！？

TikTokアカウント「tnsk.1106」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの「ピース」ちゃんの衝撃のお姿。というのも、後頭部から耳にかけて仕上がった、無造作なのに計算されたような毛並み…まさに『ヘアセット』と呼ぶに相応しい出来上がりをお見せしていたそう。

どうしてヘアセットされていたのか…それは、ピースちゃんの同居犬「お殿」くんがまるでスタイリストのごとく、ピースちゃんをペロペロと舐め続けるからだといいます。

目の周辺を舐められると思わず目をつぶってしまうピースちゃんですが、特段嫌がるそぶりも見せずお殿くんのお好きなように…といった模様。ピースちゃんの方が7歳年上のお姉さん、弟の突飛な行動も優しく受け入れているのかもしれません。

寝ている間も…無限ペロペロ♪

とはいえ、ピースちゃんが寝ている間も無限ペロペロは続いたそう。この頃には無造作ヘアの土台はできあがっており、お殿くんはさながらスタイリストのごとく最後の仕上げに取り掛かっている様子。

特筆すべきはお殿くんがいたって真剣であること。遊び半分でもちょっかいでもなく、丁寧に丁寧に舐め続けます。これが仕事だと言わんばかりの真剣なお殿くんと、半分諦めたようなピースちゃんはなすがまま…2匹のギャップには思わず笑ってしまいます。

ヘアセットは愛の証♡

犬同士の毛づくろいは愛情表現や上下関係の確認ともいわれますが、ピースちゃんとお殿くんは『ただただ仲が良い』この表現がぴったりな空気感だったそう。ともに暮らしてきた時間がそのまま舐める行為へとつながっているようにも思えます。

時間をかけて整えられたヘアセットは、お殿くんからピースちゃんへの大好きの証。実は幾度となくピースちゃんのヘアセットを請け負っているというお殿くん。飼い主さんも『またぁ？』と苦笑いするそうですが、なんとも幸せな光景は羨ましいものですね。

この投稿には「シャンプー後かと思った！」「されるがままで可愛い♡」「幸せな気持ちになりました」などのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「tnsk.1106」には、ピースちゃんとお殿くんのほっこり優しい日々が紹介されていますよ。癒されたい方は覗いてみてくださいね！

