ハルビンの夜に輝く氷雪大世界 中国黒竜江省
2026年1月29日 14時34分
新華社通信

２７日、ライトアップされたハルビン氷雪大世界。（ハルビン＝新華社記者／王松）

【新華社ハルビン1月29日】中国黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」は会場がライトアップされ、夕方以降も観光客でにぎわっている。