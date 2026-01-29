日本テレビは29日、3月開催の野球の国際大会、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、国内の独占放送権を獲得した米動画配信大手Netflix（ネットフリックス）から中継制作を受託したと発表した。日本で行われる1次リーグの日本戦4試合含む10試合（国際映像制作）と、米国で開催する準々決勝から決勝までの5試合（日本向けユニ映像制作）の計15試合を担う。

また、ネットフリックスと「プロモーションパートナー」として連携することも明かし、開幕特番などを地上波で放送するという。特番などの枠は9枠予定で日時などは今後発表する。また、ニュース番組や情報番組などでも大会について取り上げていく。

日テレは「WBCという国民的関心事を広く遍く伝え、野球文化の更なる醸成に寄与できると考えています。昨年3月にはMLB日本開幕戦でMLBからも高い評価を戴きましたが、70年かけて培ってきた野球中継の確かな制作・技術力を今大会においても遺憾なく発揮し、大会連覇が期待される日本代表チームをはじめ、世界最高峰の戦いが繰り広げられる歴史的な大会を、多くの方々にお楽しみいただけるよう準備を進めてまいります」とコメントした。