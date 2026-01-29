¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÅÏÊÕÍ¦Âç¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÂåÉ½¼Âà¡¡ºòÇ¯¤Ï¼«Èñ¤Ç¤Î±óÀ¬ÈñÉéÃ´¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¡Äº£Ç¯¤Ï¡È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡É
ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¤Ï29Æü¡¢2026Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¼Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÊÕÍ¦ÂçÁª¼ê¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î¼Âà¤Ï¡¢¼«Èñ¤Ç¤Î±óÀ¬ÈñÅù¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡£¤½¤Î¸å¡¢¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¿ô¤âÁý¤¨¡ÖÌµ»ö¤ËÂç²ñ¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯2025Ç¯¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö·ÀÌó´ü´Ö¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤¬Á´¤Æ¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î°ìÇ¯¤Ï³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¦¥§¥¢¤ä¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ø¤Î´ë¶È¥í¥´·Ç½Ð¤ä¡¢¹Ö½¬²ñ¡¢¹Ö±é²ñÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÍÍ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È¾¡¼ê¤Ê¤¬¤éÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê¼«Ê¬¤Ë»õáÚ¤µ¤ò³Ð¤¨¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Âà¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢ã·Æ£²ÆÁª¼ê¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸Å²ìµ±Áª¼ê¤¬½é¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£