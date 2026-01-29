「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が29日、自身のインスタグラムを更新。「ご報告」と題して投稿した。

「2026年度もSHOOT BOXINGのラウンドガール“シュートガールズ”を務めさせて頂きます」とし、格闘技イベントSHOOT BOXINGを盛り上げる「シュートガールズ」継続を伝えた。

「ありがたいことに2017年に加入して10年目、リーダーに就任して5年目となります 2／14(土)の開幕戦の対戦カードも続々と発表されていますので、ご都合の合う方はぜひ後楽園ホールに足をお運びください 本年度もわたしたちガールズと一緒にシュートボクシングの応援をよろしくお願いします」とつづり、黒と赤を基調としたコスチューム姿をアップ。シースルーで透けた胸元や黒ストッキングの脚線美が際立った。

ファンやフォロワーからも「スタイル抜群」「かっこいい」「超カワイイ」「めっちゃ綺麗」「スラリと伸びた美脚」「ハイレグサイコー」「セクシー過ぎでしょ」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。