猫がチヤホヤされてて…「私も！」柴犬が必死のアピール→急に我に返るギャップに爆笑「ヤキモチだなぁ〜」「かまって柴ちゃん」
「親戚のお家のネコがチヤホヤされてて腹を立てる豆柴」
そんなコメントが添えられた柴犬の動画が話題です。映っているのは、「ようこ」ちゃん（3歳・女の子）。膝の上で猫を抱えたお家の人の足元にやって来て、熱い視線を送っています。「私も……」とおねだりするように顔を近づけますが、あいにく立て込んでいる様子。
かまってもらえないとわかったようこちゃんは、後ずさりしてーー
お顔を左右にぶんぶん振ったり、姿勢を低くして「ワン！」と吠えたりしてアピール。
次の瞬間、カメラを構える飼い主さんに気づいて、ハッとするようこちゃん。
甘えたい気持ちを振り払うように伏せをするとーー
遠くを見つめながら、たそがれてしまいました。
この動画が公開されると、8700件超の“いいね”を獲得。リプライには、「かまって柴ちゃん、かわいい！」「私がチヤホヤしますよ」など、夢中になる声が寄せられています。Xユーザー・シバシバお豆さん（@ganishiba_omame）にお話を伺いました。
「私も！」やきもちが炸裂、その結末は？
ーー撮影時の状況を教えてください。
「猫のケンタくんの爪が伸びているかをチェックしていたときに撮った動画です。ようこちゃんは、抱きかかえられているのをうらやましく思ったのか、気を引くような動きを取りはじめました」
ーーこの光景を目にした感想は？
「ようこちゃんは、ふだんからおもしろい行動をよくするので、『自分アピールに必死な動きが始まったな』と思いました」
ーーこのあと、どうなったか教えてください。
「ケンタくんをおろしたあとは、何ごともなかったかのように、部屋から去っていきました」
ーーふだんどんな性格の子ですか。
「とてもビビりで怖がりです。人の足音で驚くこともあり、ご飯やおやつをもらうときも警戒しながら食べています。また、『本当に柴なのかな？』と思うくらい寒がりで、ずっとコタツの中にいるんです。熱くなると顔だけひょっこり出したり、ボールやお人形でひとり遊びをしたりしますが、すぐまたコタツに入ってしまいます。暑い季節でも布団の中に潜っていることが多いです。Xでは、1日1回、ようこちゃんの写真や動画をポストしているのですが、その表情や動きからひととなりが伝わっているように思います」
リプライには、ようこちゃんの猛アピールに胸キュンする人が続出。“チヤホヤ要員”として名乗りを上げる人も現れました。
「ヤキモチだなぁ〜」
「柴ちゃんもかわいいよ」
「そんなに猫がいいんかワン」
「かまって柴ちゃん、かわいい！」
「Look at me too!（わたしを見て）」
「どこでもドアでこっち来て！ 私がチヤホヤしますよ」
「今すぐこの犬ちゃんのもとにかけつけてチヤホヤしたい」
「シンプルにかわいい♡ 癒やされます。優しい世界ありがとうございます」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）