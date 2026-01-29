先日、台所にいたパクもり（@poupoupoup）さんは、ドアのノブをそっと開け、その細い隙間から自分を見てくる強い視線に気づいた。



【動画】にゅっと出てくる「お手て」が可愛い

「ウチのストーカー見て！そーっとドアを開けて細い隙間から見てくる。怖い」



そんなつぶやきと共にX（旧Twitter）に投稿された動画に映っていたのは、カチャン……と音を立てたドアノブがそーっと開き、その狭い隙間からこちらを見つめ、毛深い手をそっと差し込む……猫ちゃんの姿！



パクもりさんにお話を聞いたところ、ドアの隙間からこちらを見ていた毛深いストーカーは元野良猫のオス、デカッちくん。



「ドアの向こうはデカッちと先輩猫、ブッちんが過ごしている居間です。デカッちは小さな子どものように、台所側で仕事をしている私のことをドアの隙間から見ていました」（パクもりさん）



子猫の時はチヤホヤされ、大きくなって捨てられた

パクもりさんのお家には、デカッちくんとその兄貴分のブッちんくん、ラィアンという3匹のオスの元保護猫たちが暮らしている。



3匹の中で「ドアノブ」を開けられるのは、デカッちくんだけなのだそうだ。



「デカッちの魅力は太い脚と、人間を屁とも思っていなさそうな態度です（笑）。野良時代のデカッちを初めて見た時、野良ちゃん用の深夜の監視カメラに突然ドスンと映った、その太い脚に一瞬で惹かれました。こんなに大きな洋猫の野良ちゃんは見たことがなかったので、迷い猫情報をしばらく検索していました。



そうこうするうち、怪我をした足を引きずっていたため保護し、動物病院に連れて行きました。幸い怪我は大したことがなかったのですが、例え飼い猫だとしても、寒空の下、怪我をした猫を外に出すのはあり得ないと思い、そのまま家の中に入れました」（パクもりさん）



今ではパクもりさんの行動を監視する、甘えん坊のストーカー猫になったデカッちくんだが、「保護当初は人間不信で人を寄せ付けなかった」「子猫の時はチヤホヤされ、やがて大きくなってデカッちは捨てられた」と、野良時代のデカッちくんについて、X（旧Twitter）に投稿していたパクもりさん。



愛情深い先輩猫のお陰で「すっかり飼い猫らしくなりました」

保護直後の深夜、デカッちくんはケージの中で不安そうに鳴き続けていたという。



すると、先輩猫のブッチんくんが柵の間に前脚をそっと差し入れ、デカッちくんを優しくなでようとしていたそうだ。



X（旧Twitter）にはその時の動画も投稿されているが、「愛情深いブッちんのお陰で、デカッちの心が溶けるのも早かったです」と、パクもりさんは当時を振り返る。



「デカッちは寡黙でムスッとしていて、何を考えているかわからず、身体の大きさと相まって扱いにくそうに見えましたが、慣れてくるうちに表情も柔らかくなり、私のことだけは信頼してくれているところがシビレます。



可愛いらしい小さな声で控えめに、『ごはん〜』と言ったりするんですよ。保護直後に面倒を見てくれた兄貴分のブッちんのことが大好きで、後輩猫のラィアンにとられまいとします」（パクもりさん）



野良時代の過酷さが災いしたのか、大病を患い、身体がひと回り小さくなったデカッちくん。それでも、パクもりさんと兄貴分のブッチんくんの愛情に包まれるうち、毛並みの艶を取り戻し、「今ではすっかり飼い猫らしくなりました」と、パクもりさん。



猫は外に出さないで

地域猫の見守りや、保護した猫たちを避妊去勢手術し里子に出す活動を行うパクもりさん。



活動のきっかけは、「近所に住んでいた無責任な飼い主が、増えた子猫を残して引越してしまったこと」だったそうだ。



「お隣の方と協力して、5匹の子猫はすべて里子に出し、4匹いた病気の猫はお隣の方が保護し、私が大型のボス猫3匹を保護しました。その3匹が今うちにいるブッちんとデカッち、ラィアンです」（パクもりさん）



「猫は野生動物ではなく、昔から人間と共に生きて来た愛玩動物です」と、パクもりさんは訴える。



「今いる野良猫たちは、無責任な人間のせいで野良ちゃんになってしまった、もしくはその野良たちが産んだ子どもたちです。人間のせいでごめんなさい……といつも心の中で詫び、その償いのためにも出来る限り保護していきたいと思っています。



野良猫を作らないためにも、猫を外に出すことには断固反対です。交通事故や伝染病、喧嘩による負傷など、たくさんの危険があり、百害あって一利なしです。外に出してくれと猫が懇願しても、絶対に出さないでいただきたいです」（パクもりさん）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）