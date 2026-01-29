『ブラタモリ』1月31日は“せんべろ”で有名なあの町へ。タモリ「オープニングから度肝を抜かれました」
せんべろの町へ
町歩きの達人・タモリさんが“ブラブラ”歩きながら知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫るNHKのバラエティ番組『ブラタモリ』が１月31日午後7時半から放送される。
今回の旅の舞台は、東京・赤羽！
都内屈指の飲み屋街のある大人気スポット。
戦国時代までさかのぼり地形や歴史から発展のカギを解き明かす。
タモリ大興奮
新宿まで電車で15分、都心へのアクセス抜群の赤羽。
“千円でベロベロに酔える”せんべろの町は、どうやって個性あふれる町になったのか？
戦国時代の城跡、町の東西で異なる独特な地形、そして鉄道網の発展がもたらした影響とは？
巨大な団地、昭和レトロ全開のスターハウスにタモリ大興奮！
焼け跡からの復興をめざし作られた商店街、現在の賑わいにどうつながったのか？
時代ごとに変化し続けてきた魅惑の町・赤羽のナゾを解き明かします。
ーーーー
【タモリさんからのメッセージ】オープニングから度肝を抜かれました。面白い町だとは思っていましたが、想像以上でした。 また個人的に来て、歩いて回って、一杯飲んで帰りたいです。
ーーーー
【放送予定】
1月31日（土）午後7:30〜 ＜総合＞
＜HP＞
ブラタモリ - NHK（https://www.nhk.jp/p/buratamori/ts/D8K46WY9MZ/）