スキージャンプ「高梨沙羅」の“愛車”に反響殺到！

スバルは2025年11月17日、女子スキージャンプの高梨沙羅選手（※高＝はしごだか）とのパートナー契約を締結したことを発表しています。

日本を代表する冬のアスリートと、雪道での走行性能に定評のある自動車メーカーという、まさに相思相愛ともいえるタッグの誕生に対し、ネット上では多くの反響が寄せられています。

このスバルの発表と同日、高梨選手は自身のインスタグラムを更新し、「日々の移動や遠征の中で、SUBARUの“安心と愉しさ”をより強く実感しています」と投稿。

愛用するスバルのミドルサイズSUV「フォレスター」を紹介しました。

中でも特にお気に入りの機能として挙げたのが「ハンズフリーオープンパワーリヤゲート」です。

投稿された動画には、遠征用の大きな荷物を両手に抱えた高梨選手が、リヤバンパーの下に足を入れる動作だけでリヤゲートをスムーズに開ける様子が映っており、「特にお気に入りです！」と日常でのリアルな使い勝手をアピールしました。

また、スバル公式YouTubeチャンネルで公開された「SARA meets SUBARU」では、高梨選手自身がフォレスターのステアリングを握り、雪道をも苦にしないスムーズなドライビングを披露しながらインタビューに応じる姿も見られます。

このように高梨選手が愛用するフォレスターは、1997年の初代モデル登場以来、スバルの屋台骨を支える主力SUVです。

現行モデルは2025年4月に発表された6代目で、歴代モデルが培ってきた「どこにでも行ける」安心感をさらに進化。

パワートレインには、軽快な走りの1.8リッター直噴ターボ「SPORT」に加え、トヨタのハイブリッド技術を融合しスバル独自の水平対向エンジンに組み合わせた2.5リッター「ストロングハイブリッド」搭載モデル（「X-BREAK」、「Premium」）を設定。

システム最高出力160馬力を発揮しながら、WLTCモード燃費で最大18.8km／Lという優れた環境性能を実現しています。

もちろん、全車が常時全輪駆動（AWD）を採用しており、スキージャンプの会場へ向かうような厳しい雪道や悪路でも、圧倒的な安定感を発揮します。

安全面でも抜かりはなく、新世代「アイサイト」を全車標準装備するほか、上級グレードには高度運転支援システム「アイサイトX」を搭載。

さらに世界初となる「サイクリスト対応歩行者保護エアバッグ」を採用するなど、トップクラスの安全性能を誇ります。

車両価格（消費税込）は、404万8000円から459万8000円です。

この新たなパートナーシップと高梨選手の愛車姿に対し、SNSやネット掲示板では様々な声が上がっています。

まず目立つのは「めちゃくちゃカッコイイ！」「フォレスターが似合いすぎる」「雪道にスバルは日本の定番！」といった、両者のイメージの合致を喜ぶ声です。

動画でのリヤゲート操作には「一瞬、蹴ってるのかと思った…笑」「これ便利だよね〜」といった反応も見られました。

また、高梨選手といえば過去にメルセデス・ベンツの高級SUV「Gクラス（AMG G63）」を愛車にしていたことが話題となったこともあり、「以前のG63と比べてフォレスターはどうなのかしら？」「やっぱり国産の方が良いでしょう！」「スバルを選ぶところがステキです」「趣向もオトナっぽくなりましたね」と、クルマ選びの変化に注目するコメントも散見されました。

中には「スバル車が欲しくなった」といった意見もあり、概ね「応援したくなる」「スバリスト仲間入りだ！」と好意的に受け止められているようです。

世界を舞台に戦う高梨沙羅選手と、世界中で愛されるスバルのAWD技術。

両者の強力なタッグは、今後のウィンタースポーツシーズンを大いに盛り上げてくれそうです。