前オリオールズのカスティーヨ「どんな場面でも勝ちに貢献したい」

ロッテの助っ人5選手が28日に来日した。MLB通算162登板を誇る新外国人サム・ロング投手は「家族とともに無事に日本に到着しました。マリーンズでプレーできることに、とても興奮しています。オフの間は良いトレーニングを行い準備をしっかりしてきました。シーズンの始まりを楽しみにしています」と胸を高鳴らせた。

前オリオールズで、身長198センチ、体重114キロを誇る大型左腕ホセ・カスティーヨ投手は「日本に来られて嬉しく思っています。チームに早く合流しファンの皆様にも会いたいです。どんな場面でもチームが必要としている場面で登板し勝ちに貢献したいです。僕の100％の力をファンの皆様にお見せして、いつもファンの皆様が喜んでいただけるような試合にします。ファンの皆様と戦い、優勝したいと思います」と宣言した。

来日5年目、ロッテでは4年目のシーズンとなるグレゴリー・ポランコ外野手は「また日本に戻ってくることができて嬉しいです。怪我から回復し、チームの勝ちに貢献出来る状態です。今は100％の状態です」と万全を強調。「去年は怪我でシーズン途中に離脱し自分にとって難しい1年でした。今年は自分の実力やパフォーマンスを示し、自分に何ができるのか、そしてチームにどう貢献できるのかを証明したいという強い気持ちでいます。今年は優勝しましょう。サイコー、パワー！」と力強かった。

育成で入団したチャリエル・ラドニー投手は「初めて日本に来られたことをとても嬉しく思います。今年1年間全力でプレーします。応援よろしくお願いします！」と喜び、育成で再契約したスティベン・アセベド外野手は「今年も日本で野球ができることにとても興奮しています。そしてキャンプでファンの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。バモス！」と話した。（Full-Count編集部）