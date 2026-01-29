バスケットボール、りそなBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡は29日、デイボン・リード（30）との契約を双方合意の上で解除したと発表した。

米国出身のリードは、マイアミ大から2017年、米プロNBAのサンズに入団。その後NBAや下部Gリーグ、台湾でプレーし、23年にはNBAレーカーズで八村塁のチームメートとなった。25年8月に福岡に加入し、主にスモールフォワードとして32試合に出場し、1試合平均12・6得点。苦しいチーム状況の中で得点源となっていたが、13勝19敗でB2西地区5位とプレーオフ圏外に沈む中、クラブは重い決断を下した。

コスタンティノス・コーチスGMのコメント（全文）

「デイボン・リード選手の契約解除に伴い、ライジングゼファーフクオカを代表して、まずリード選手へ心より感謝申し上げます。

リード選手はライジングゼファーフクオカでの在籍期間を通じて、常にプロフェッショナルな姿勢でチームに向き合い、大きくコミットしてくれました。その努力と貢献に、クラブ一同深く感謝しております。

リード選手の今後のさらなるご活躍と、キャリアでの成功を心よりお祈り申し上げます。」