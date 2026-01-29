Q 高校生でも裁判員になることがあると聞きました。私は高校生ですが、大人に交じって裁判に関わる自信がありません。大丈夫でしょうか。

A 裁判員は、衆院選の選挙権を持つ人の中から選任されます。2016年に選挙権年齢が引き下げられた際、当分の間、20歳未満の人は裁判員に選任されないことになっていましたが、22年4月からは裁判員の対象年齢も18歳以上になりました。高校生も裁判員に選任される可能性があります。

裁判員になる仕組みは少し複雑です。

毎年11月ごろ、裁判員候補者のリストが作られ、リストに載ると通知が届きます。通知が届いたら、翌年から1年間は裁判員になる可能性があります。

実際に裁判が始まると、このリストの中からその裁判の裁判員候補者が選ばれます。この候補者の中から利害関係のある人などを除いて、正式な裁判員が選任されます。

高校生は、勉強や部活で忙しく、手続きに応じられない場合もあるでしょう。このため、高校生は裁判員を辞退できると、法律で認められています。

しかし裁判員は、学生も含めて一般市民の素朴な感覚や多様な視点を裁判に反映する制度です。チャンスがあれば参加してみてはいかがでしょうか。裁判員になった場合、国は、裁判に参加した日数を欠席扱いにしないことや、必要に応じて補習などをすることを学校に要請しています。

自信がない人は、各地の弁護士会が催す模擬裁判などに参加して法律の世界を体験してみませんか？

（福岡県弁護士会・鍋島典子）