【広島の最新序列】鈴木章斗は信頼を勝ち得るパフォーマンス。攻撃陣の競争力は高く、指揮官は「ありがたい悩みです」
いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では広島の最新序列とチームの現状をお届けする。
――◆――◆――
１月21日から始まった宮崎キャンプ。バルトシュ・ガウル新監督は攻撃をテーマに置きながら、注意深くチーム作りを進めている。27日に非公開で行なわれたトレーニングマッチを終えてキャンプも終盤に入り、指揮官は頷きながら語った。
「自分たちのプランの通りに良い感じで進んでいます。このキャンプは攻撃のところ、ボールを持ってどうするかをやっていて、守備のところはずっとやってきたことをベースにしてやり続けている。
そのなかで、もちろんポジティブなところもあれば、ネガティブなところもあるので、ネガティブなところをきちっと修正して、ポジティブなところは確固たるものにする。そういう作業を繰り返しやっているところです」
ビルドアップにチームとして取り組んでいるところは新鮮で、選手たちもやりがいを覚えている。東俊希は「みんなの選択肢が増えている。ポジションをしっかり取って、ボールホルダーがどうするかを判断していく感じなんで、みんなやりやすいと思います。
監督は選択肢を与えてくれていて、チャレンジしようと言ってくれるんで、今はみんなで良いトライができていると思います」と話していた。
悩ましいのは負傷で離脱している選手が出ていること。昨年末に手術した木下康介は徐々に練習に加わり始めているも、中島洋太朗はなかなか合流できないでいる。そして、佐々木翔と荒木隼人がキャンプの中盤から別メニュー調整となった。
28日にガウル監督は「毎日違うシチュエーションがあるので、そのシチュエーションでうまくやることにフォーカスしています。佐々木と荒木が開幕でプレーできるかどうかは分からないし、まだ開幕戦のスタメンを決めていないので、誰が試合に出るかも分かりません」とコメントしている。
もっとも、攻撃陣の競争力は高く、こちらは違う意味で指揮官を悩ませている。
「前にはたくさんのタレントがいて、選ぶのに困るぐらいです。本当にありがたい悩みなんですけど、練習を続けるなかで競争があることがチームを後押ししてくれるし、攻撃の活性化にもなる。本当に自分にとっては悩ましいことですけど、ありがたい悩みです」
湘南から加入した鈴木章斗はすでに監督、チームメイトの信頼を勝ち得るパフォーマンスを見せ、加藤陸次樹は自信を持ってゴールに迫って結果を残している。
小原基樹もアクティブにプレーして存在感を示し、一次キャンプで体調を崩していた中村草太も状態を上げている。そして、トルガイ・アルスランもしっかりと開幕に向けて調整している。
ガウル新体制のプレシーズンはアクシデントにも見舞われているが、監督、コーチが提示するアイデアをピッチ上で表現するために、選手たちは積極的にトライしていて、前向きでポジティブな空気感に包まれている。
文●寺田弘幸
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
――◆――◆――
１月21日から始まった宮崎キャンプ。バルトシュ・ガウル新監督は攻撃をテーマに置きながら、注意深くチーム作りを進めている。27日に非公開で行なわれたトレーニングマッチを終えてキャンプも終盤に入り、指揮官は頷きながら語った。
そのなかで、もちろんポジティブなところもあれば、ネガティブなところもあるので、ネガティブなところをきちっと修正して、ポジティブなところは確固たるものにする。そういう作業を繰り返しやっているところです」
ビルドアップにチームとして取り組んでいるところは新鮮で、選手たちもやりがいを覚えている。東俊希は「みんなの選択肢が増えている。ポジションをしっかり取って、ボールホルダーがどうするかを判断していく感じなんで、みんなやりやすいと思います。
監督は選択肢を与えてくれていて、チャレンジしようと言ってくれるんで、今はみんなで良いトライができていると思います」と話していた。
悩ましいのは負傷で離脱している選手が出ていること。昨年末に手術した木下康介は徐々に練習に加わり始めているも、中島洋太朗はなかなか合流できないでいる。そして、佐々木翔と荒木隼人がキャンプの中盤から別メニュー調整となった。
28日にガウル監督は「毎日違うシチュエーションがあるので、そのシチュエーションでうまくやることにフォーカスしています。佐々木と荒木が開幕でプレーできるかどうかは分からないし、まだ開幕戦のスタメンを決めていないので、誰が試合に出るかも分かりません」とコメントしている。
もっとも、攻撃陣の競争力は高く、こちらは違う意味で指揮官を悩ませている。
「前にはたくさんのタレントがいて、選ぶのに困るぐらいです。本当にありがたい悩みなんですけど、練習を続けるなかで競争があることがチームを後押ししてくれるし、攻撃の活性化にもなる。本当に自分にとっては悩ましいことですけど、ありがたい悩みです」
湘南から加入した鈴木章斗はすでに監督、チームメイトの信頼を勝ち得るパフォーマンスを見せ、加藤陸次樹は自信を持ってゴールに迫って結果を残している。
小原基樹もアクティブにプレーして存在感を示し、一次キャンプで体調を崩していた中村草太も状態を上げている。そして、トルガイ・アルスランもしっかりと開幕に向けて調整している。
ガウル新体制のプレシーズンはアクシデントにも見舞われているが、監督、コーチが提示するアイデアをピッチ上で表現するために、選手たちは積極的にトライしていて、前向きでポジティブな空気感に包まれている。
文●寺田弘幸
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集