俳優の梅沢富美男（75）が29日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。わずか1カ月半で7キロ減量したことを明かした。

この日はお互いに芸能界で唯一の親友だという歌手の研ナオコとともに出演。番組冒頭、番組50周年の記念として女形として舞いを披露。この踊りに、司会の黒柳徹子は「きれいだこと」「うわ〜凄い！色っぽい！」と絶賛した。

この日、梅沢が披露したのは「恋のからかさ」で、「兄貴（梅沢武生さん）がまだ存命してて、舞台上がれた最後の踊りで相舞踊を踊りまして。それが最後でしたね」と梅沢。「ですからどうしてもこの踊りが踊りたくて」と明かした。

さらに「本当に僕は、お世辞でもなんでもないんですけど、75歳まで女形やれたっていう自分の喜びと、それから『徹子の部屋』で踊れるっていうのが一番の喜びですので、本当ですよ」と話すと、黒柳も「本当に？うれしい」と笑顔を浮かべた。

そんな梅沢について、研は「このために減量したんです」と証言。黒柳は「減量？どのくらい？」と聞くと、梅沢は「7キロぐらいやせましたかね。好きな食べ物もあるんですけど、一切食べずに」とさらり。

黒柳が「そんなに？いつから？」と質問。梅沢は「1カ月半ぐらい前からですね」とわずか1カ月半で7キロも減量したとした。