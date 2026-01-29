¥í¥Ã¥Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤¬¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¡¡ÅÔ¾ë»Ô¤«¤éÌ¿Ì¾¸¢
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï29Æü¡¢1·³¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¤¬»ÜÀßÌ¿Ì¾¸¢¡Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÔ¾ë±¿Æ°¸ø±à¤Ë¤¢¤ëµå¾ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2·î1Æü¤«¤éÆ±¼Ò¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤ò´§¤·¤¿Ì¾Á°¤Ë¤Ê¤ë¡£·ÀÌó´ü´Ö¤ÏÆ±Æü¤«¤éÍèÇ¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Æ±»Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÇ¯³Û400Ëü±ß¡£
¡¡µå¾ì¤Ï¡Ö¥³¥¢¥é¤Î¥Þ¡¼¥Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡¢²°ÆâÎý½¬¾ì¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¤Î¼Â¥É¡¼¥à¡×¡¢ÅêµåÎý½¬¾ì¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ç¤Î1·³¥¥ã¥ó¥×¤Ïº£Ç¯¤¬½é¤á¤Æ¡£2·î11Æü¤Þ¤ÇÎý½¬¤¬¤¢¤ê¡¢ÍâÆü¤Ë²Æì¸©»åËþ»Ô¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£