お笑いコンビ「三四郎」が28日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。ニッポン放送「オールナイトニッポン」について語った。

この番組は動物たちがホモ・サピエンス（人間）の謎の行動・習性を研究していく“逆転アニマルバラエティー”。この日は、「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」を担当するなど、ラジオ歴11年の三四郎をゲストに迎えて「ラジオスター族の生態を徹底研究」をテーマに2人に質問がぶつけられた。

三四郎・小宮浩信は「ニッポン放送は死ぬほどお金ないから」とギャラが安いと明かし、それでもラジオを続ける理由として「稼ぐためじゃない。しゃべりたいからやるだけ」と語った。

ただ、直後に「あ、しゃべりたくもないか。もう寝たいけど。辞めたいよ」と本音？もポロリ。現在は3時〜5時の「2部枠」を担当してることもあり「深夜3時〜5時ってみんなも起きてないでしょ？しゃべれるような時間帯じゃないでしょ」とぶっちゃけた。

番組内ではオールナイトニッポンは深夜1時〜3時の「1部」、3時〜5時の「2部」があることが説明され、人気が高まると2部から1部へ「昇格」することも紹介。現在、1部は月曜から土曜まで山田裕貴、星野源、乃木坂46、ナインティナイン、霜降り明星、オードリーの順でパーソナリティを務めている。

小宮は「5年前は1時〜3時でやってたんで、そこから3時〜5時に落ちたみたいな感じなんですよ」と自分たちは「降格」を味わったとし「僕らも1回出世したんですよ。3時〜5時から。そしたら、霜降り明星が3時〜5時に入って、2年ぐらいで霜降り明星が1時〜3時になって、僕らが3時〜5時になった」と降格を味わっただけでなく、入れ替わった相手が後輩芸人だったとも明かし「こんな分かりやすい下克上ってあります？」と自虐的に笑った。

続けて「だから、もうちょっと頑張って霜降り明星じゃない曜日もあるんでね。月から金までやってるんで、またそこのどこかの1部になれればいいなって思いでやってる」と再昇格を狙っているとも語った。